Kadınların Teknolojiye Katılımı Desteklenecek

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 2025 Aile Yılı'nda kadınların toplumda değişimin öncüsü olmalarını sağlayacak vizyoner politikaları kararlılıkla hayata geçirmeye devam edeceklerini, toplumsal kalkınma için kadınları teknolojiyle buluşturmanın şart olduğunu söyledi.

Bakan Göktaş, Beşiktaş'ta bir otelde düzenlenen "Halkbank Türkiye Teknolojide Kız Öğrenciler Yapay Zeka Farkındalık Araştırması Raporu"nun tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada, söz konusu araştırmanın kız öğrencilerin teknolojide ve özellikle yapay zeka alanındaki farkındalığını ortaya koyduğunu belirtti.

Araştırmanın, Türkiye'nin dört bir yanında, kız öğrencilerin yapay zeka konusundaki bilgi düzeyini, ilgisini ve beklentilerini anlamalarına yardımcı olduğunu belirten Göktaş, "Araştırma, geleceğin teknolojilerine, onların da yön verebilmesi için bize önemli ipuçları sunuyor, diğer yandan ailelerin bu süreçteki belirleyici rolüne dikkati çekiyor." değerlendirmesini yaptı.

İki hususa özellikle değinmek istediğini vurgulayan Göktaş, "İlki kız çocuklarının teknoloji alanında en büyük ilhamı annelerinden aldığı, diğeri ise ailenin teknolojiye ve yapay zekaya olan yakınlığıyla çocukların da bu alana ilgisini artırmasıdır. Bu nedenle teknolojide eşitliği sağlamak için sadece okulları değil, evleri de bu sürecin bir parçası haline getirmek zorundayız. Bu tür araştırmalar da eğitim politikalarımıza, farkındalık çalışmalarımıza ve eşitlik temelli teknoloji stratejilerimize yön verecek bir rehber niteliğindedir." diye konuştu.

Göktaş, çalışmaya öncülük edenlere teşekkürlerini sunarak, "Kadınların teknoloji alanında daha görünür olması, kız çocuklarının bu alanlara cesaretle yönelmesi için ortaya koydukları bu vizyon gerçekten takdire şayan." ifadesini kullandı.

Dünyanın, insan merkezli bir teknoloji toplumu anlamına gelen ve "Toplum 5.0" denilen yeni bir çağa adım attığını dile getiren Göktaş, "Yani artık, yapay zeka, nesnelerin interneti ve robotik gibi ileri teknolojiler hayatımızın her alanına entegre oluyor. Özellikle yapay zeka, hayatımızı hızla değiştiren, Toplum 5.0'ın da kalbinde yer alıyor." dedi.

Ekonomiden eğitime, sağlıktan ulaşıma kadar her alanda gerçekleşen dijital dönüşümün toplumsal faydayı gözeten bir vizyonla şekillendiğine işaret eden Göktaş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu vizyon kadını, erkeği, genci, yaşlısıyla toplumun tüm kesimlerini kapsamayı gerektiriyor. Bu anlamda teknoloji odaklı bir gelecekte kadınların aktif katılımı bir tercih değil, bir zorunluluktur. Kadınların bilgisi, tecrübesi ve bakış açısı olmadan, Toplum 5.0'ın sunduğu fırsatları tam anlamıyla hayata geçiremeyiz. Bu alanda kadın ve kız çocuklarının katılımını artırmanın güzel örneklerine şahit oluyoruz."

" Türkiye Yüzyılı'nı kadınlarla birlikte inşa edeceğimize inanıyoruz"

Bakan Göktaş geçen yıl, sadece kız öğrencilerden oluşan lise takımının ABD'deki robot yarışmasında ödül kazanmasını örnek göstererek, teknoloji girişimlerinde başarılı kadınların, geliştirdikleri ürün ve hizmetlerle hem ekonomiye katkı sağladığını hem de genç kızlara rol model olduğunu vurguladı.

Göktaş, "Bu da şunu gösteriyor ki fırsat verildiğinde, kadınlar ve genç kızlarımız teknoloji sahnesinde harikalar yaratabiliyor. Yapmamız gereken ise bu fırsatları çoğaltmak ve kadınların önündeki engelleri kaldırmak." ifadesini kullandı.

Bakanlık olarak, kadınları ve kız çocukları bilim ve teknoloji başta olmak üzere tüm alanlarda desteklemek için kararlılıkla çalıştıklarının altını çizen Göktaş, "Sayın Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi, Türkiye'yi kadınlarla birlikte büyüttük, kalkındırdık. Türkiye Yüzyılı'nı da yine kadınlarla birlikte inşa edeceğimize inanıyoruz. 2024-2028 dönemini kapsayan 'Kadının Güçlenmesi Strateji Belgesi ve Eylem Planımız' bu inancımızın en güçlü ifadesidir." dedi.

Kadınlara ve kız çocuklarına yeşil ve dijital dönüşüme uyumlu iş gücü piyasasında öne çıkmalarını sağlayacak yeni beceri ve yetkinlikler kazandırmayı hedeflerini söyleyen Göktaş, 8 Mart'ta yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Genelgesiyle oluşturdukları "Kadının Güçlenmesi Koordinasyon Kurulları" ile eylem planlarını hem merkezi hem de yerel düzeyde etkin ve koordineli bir şekilde hayata geçirmeyi amaçladıklarını bildirdi.

Göktaş, Bakanlık olarak kız çocuklarının küçük yaşlardan itibaren teknolojiye yönelmesi, kadın girişimcilerin dijital araçlarla güçlenmesi ve teknoloji alanında daha çok kadın liderin yetişmesi için çalıştıklarını kaydetti.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile birlikte yürüttükleri "Küresel Temiz Teknolojiler Girişimcilik Programı"na değinen Göktaş, aynı zamanda "Türkiye'nin Mühendis Kızları" projesiyle daha fazla kız öğrencinin mühendislik alanında yer almalarını teşvik ettiklerini dile getirdi.

Özel sektörle kurdukları işbirliği neticesinde geçen ay ilk mezunlarını veren "Kadınlar için Enerji Okulu Projesi" ile enerjide kadın gücünü görünür kıldıklarını ve sektöre nitelikli kadın profesyoneller kazandırdıklarını ifade eden Göktaş, OSTİM Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü ile üniversiteli kız öğrencilerin mesleki yetkinliklerini artırarak istihdamlarını desteklediklerini, SPK ile imzaladıkları işbirliği protokolü kapsamında da kadınlara destekler, teşvikler ve başvuru mekanizmalarına erişim gibi konularda rehberlik yaptıklarını aktardı.

Finansal okuryazarlığı güçlendiren eğitimlerle bugüne kadar 1 milyondan fazla kadına ulaştıklarını, kadın girişimciliğini desteklemek amacıyla sivil toplum kuruluşlarıyla güçlü iş birlikleri kurduklarını da belirten Göktaş, "Birlikte çalışmalar yürütmenin kadınların ekonomik hayata katılımını artırmada kritik rol oynadığını biliyoruz. 2025 Aile Yılı'nda kadınların, toplumda değişimin öncüsü olmalarını sağlayacak vizyoner politikaları kararlılıkla hayata geçirmeye devam edeceğiz. Kız çocuklarımızın eğitimine, özellikle de teknoloji ve bilim eğitimine yapılan yatırım, ülkemizin geleceğine yapılan bir yatırımdır." şeklinde konuştu.

"Teknolojide fırsat eşitliğini sağlamak, ülkemizin toplumsal ve ekonomik kalkınması için kritik önemde"

Bakan Göktaş, bir kız çocuğunun kod yazmayı öğrendiğinde sadece kendi hayat yolunu değiştirmekle kalmayacağını, erken yaşta bilim ve teknolojiyle tanışmasının problem çözme, yaratıcılık ve liderlik becerilerini de geliştireceğini ve aynı zamanda ailesine ve çevresine ilham vereceğini ifade etti.

Küçük bir desteğin ileride bir buluşa veya toplumsal dönüşüme yol açabileceğine dikkati çeken Göktaş, "Bu anlamda teknolojide fırsat eşitliğini sağlamak, ülkemizin toplumsal ve ekonomik kalkınması için de kritik önemdedir. Kadınların yenilikçi fikirlere, bilimsel araştırmalara ve teknoloji üretimine tam ve eşit katılımı, Türkiye'nin rekabet gücünü ve yaratıcılığını arttıracaktır. Bu nedenle kadınların güçlenmesi hepimizin kazanması demektir. Toplumsal kalkınma için kadınları teknolojiyle buluşturmak şart." diye konuştu.

Göktaş, geleceğin Türkiye'sini inşa ederken kadınların gücü ve yeteneğinin en büyük hazine olacağını vurgulayarak, "Bugün bizlere düşen görev, kız çocuklarımıza ve kadınlara hayallerini gerçekleştirebilecekleri imkanları sunmaktır." ifadesini kullandı.

İş dünyası temsilcilerine, kadın istihdamına öncelik vererek, staj ve mentorluk programlarıyla genç kızları desteklemeleri ve bu dönüşümde büyük rol oynamaları çağrısında bulunan Göktaş, sivil toplum kuruluşlarının da Türkiye'nin dört bir yanına teknoloji eğitimleri götürerek ve rol modellerini toplumla buluşturarak değişimin lokomotifi olabileceğini, Bakanlık olarak kapsayıcı ve sürdürülebilir stratejilerle bu çalışmalara destek vereceklerini söyledi.

Bakan Göktaş, konuşmasını şu sözlerle tamamladı:

"Bugün bir köy okulunda destek verdiğimiz bir kız çocuğu, yarın dünyanın problemlerine çare bulan bir bilim insanı, bir mühendis, bir CEO olabilir. Toplum 5.0 hayalimizde hiçbir kız çocuğu 'Yapamazsın' sözüyle geri adım atmasın. Hiçbir kadın teknoloji trenini kaçırsın istemiyoruz."

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Teknolojide Kadın Derneği Başkanı Zehra Öney, Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan'ın da konuşma yaptığı programda, araştırmanın sonuçları açıklandı.