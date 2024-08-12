Kadir Tapucu, İsrailli şarkıcıya tepki gösterdi - Son Dakika
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Kadir Tapucu, İsrailli şarkıcıya tepki gösterdi

Ünlü müzisyen ve besteci Kadir Tapucu, İsrailli şarkıcı Ofer Levy'nin İsrail Başbakanı'na yönelik sözlerine tepki gösterdi. Tapucu, Levy'nin yıllarca kendi şarkılarını izinsiz uyarlayarak para kazandığını öne sürdü ve hukuki yollara başvuracağını belirtti.

12.08.2024 16:57
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Ünlü müzisyen ve besteci Kadir Tapucu, sosyal medya üzerinden, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya, " Yemen, İran ve Türkiye'ye atom bombası atın." diyen İsrailli şarkıcı Ofer Levy'ye tepki gösterdi.

"Dönüşüm Muhteşem Olacak", "Dinle" ve "En Büyük Aşk" isimli bestelere imza atan, şarkıları dünya genelinde çok sayıda besteci tarafından uyarlanan Tapucu, yaptığı açıklamada Levy'nin yıllarca kendi şarkılarını izinsiz uyarlayarak para kazandığını öne sürerek, "Benden habersiz bir şekilde 1997'den itibaren 'Dönüşüm Muhteşem Olacak' şarkımı İbraniceye 'Aşkı Arıyordum' adıyla, 'Dinle' adlı bestemi de 'Gülümsemeye Devam Et' adıyla çevirip şöhret oldun. Konserlerinde yıllardır bestelerimden para kazanıyorsun. Teşekkür olarak da bana ve yüce milletime atom bombası atalım diyorsun." ifadesini kullandı.

Tapucu, Yahudilerin kutsal kitabı Tevrat'ta yer alan "Öldürmeyeceksin" ayetine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Yüce Türk milletini atom bombasıyla, dinsel bir savaş kisvesi altında yok etmek istiyorsun ve yandaşın Netanyahu'ya talimat veriyorsun. Bu saatten sonra sende namus ve şeref varsa bestelerimi sakın okuma. Tüm kanuni haklarımı kullanıp bestelerimi okumaman için uluslararası mahkemelerde seninle hesaplaşacağız."

Kadir Tapucu, Levy'ye açacağı davadan tazminat kazanması durumunda, elde edilecek tazminatı Filistinli çocukların ailelerine yardımda kullanacağını aktardı.

Kaynak: AA

İsrail, Uluslararası İlişkiler, Hukuk, Müzik, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

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