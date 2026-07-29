Kadir Tohum'un Cenazesi Gaziantep'te Defnedildi
İnegöl'de kaybolan Kadir Tohum, yüzme havuzunda bulundu ve cenazesi Gaziantep'te defnedildi.
GÖZYAŞLARI İÇİNDE UĞURLANDI
Bursa'nın İnegöl ilçesinde site içerisinde oynarken kaybolan, aramalar sonucu yüzme havuzunda hareketsiz bulunup kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Kadir Tohum'un cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından defnedilmek üzere Gaziantep'e getirildi. İkindi namazı sonrası Bahaeddin Nakıboğlu Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Tohum, gözyaşları içerisinde Gaziantep Asri Mezarlığı'na defnedildi.
Nuray UZATMAZ/GAZİANTEP,
Kaynak: DHA
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