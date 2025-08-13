Kadirli'de Afet Bilinci Eğitimi

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde Türk Kızılay tarafından Kuran kursundaki öğrencilere "Afet bilinci ve farkındalık eğitimi" verildi.
Türk Kızılay Adana Afet Müdahale Merkezi Müdürlüğü ve Türk Kızılay Kadirli Şubesi yetkilileri, Aksa Camisi'nde öğrencilerle bir araya geldi.
Etkinlikte öğrencilere afet durumlarında nasıl hareket etmeleri gerektiği ve Türk Kızılay'ın afetlerdeki rolünü hakkında bilgi verildi.
Afetlerde kullanılacak temel malzemelerin de tanıtıldığı etkinlikte, öğrencilere uygulama da yaptırıldı.
