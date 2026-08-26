Kadirli'de fırın denetimi: 3 işletmeye ceza
Zabıta ekipleri Kadirli'de fırın denetimi yaparak 3 işletmeye toplamda 11 bin 115 lira ceza kesti.
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde zabıta ekiplerince denetim yapılan fırınlardan 3'üne para cezası uygulandı.
Kadirli Belediyesi zabıta ekipleri, ilçe merkezindeki fırınları inceledi.
İş yerlerinin ruhsatları ile hijyen ve saklama koşullarını denetleyen zabıta ekipleri, satışa sunulan ürünlerin gramajını kontrol etti.
Ekipler, eksiklik tespit edilen 3 işletmeye 3 bin 705'er lira para cezası kesti.
Kaynak: AA
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