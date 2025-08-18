Kadirli\'de Kaybolan Genç Bulundu

BULUNAN GENÇ AİLESİNE TESLİM EDİLDİ

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde dün "Birazdan gelirim" diyerek evinden ayrıldıktan sonra bir daha haber alınamayan Nesrin Ö. (16), polis tarafından bulunarak baba Halil Ö. ve anne Aysel Ö.'ye teslim edildi. Nesrin Ö.'nün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.