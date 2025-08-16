Kadirli'de otomobil iş yeri camına çarptı

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde iş yerinin camına çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.
Abdullah Kılıç (48) idaresindeki 42 L 4026 plakalı otomobil, Kamil Kara Bulvarı'nda bir iş yerinin camına çarptı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü, sağlık ekiplerince Kadirli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
