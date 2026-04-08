Kadirli\'de Sel Felaketi: 2 Ölü, 127 Ev Zarar Gördü

NOT: Kaynağından alınan son bilgi ile sel sularına kapılan otomobilde hayatını kaybeden kişilerin Hüseyin Kul ve Fatih Ambarcı olduğu düzeltildi.

KEDİRLİ BELEDİYE BAŞKANI OLCAR: 127 EV KULLANILMAZ HALDE

Kadirli Belediye Başkanı Mustafa Mert Olcar, doğal afet ile yaptığı açıklamada sağanak nedeniyle Savrun Çayı ve Bülbül Deresi'nin taşması sonucu meydana gelen selde 2 kişinin hayatını kaybettiğini, 127 ev ile 21 iş yerinin kullanılmaz hale geldiğini söyledi. Yağışın saat 17.30 sıralarında kırsal bölgede başladığını söyleyen Başkan Olcar, saat 19.00 sıralarında ise Kadirli ilçe merkezini etkisi altına aldığını kaydetti. Meteoroloji Müdürlüğü ile görüştüklerini belirten Başkan Olcar, metrekareye ortalama 125 kilogram yağmur yağdığını, hem Bülbül Deresi hem de Savrun Çayı'nda taşkın meydana geldiğini dile getirdi. Taşkın nedeniyle farklı noktalarda mahsur kalan çok sayıda vatandaşı kurtardıklarını belirten Olcar, "Fakat, Sağlık İşleri Müdürlüğümüzün önünde yoğun yağıştan kaynaklı 2,5-3 metre su birikintisi, bunun içinde araç, aracın içinde de iki vatandaşımızı maalesef kaybettik. Başsağlığı ve geçmiş olsun diliyorum. Onun dışında yaralarımızı sarmaya devam ediyoruz. Birçok evimiz kullanılmaz halde, birçok vatandaşımız dışarda. Belediye ekiplerimiz sahada, AFAD ekiplerimiz sahada. Koordineli bir şekilde çalışıyorlar" dedi.

'ÖZEL HASTANE MORGU SULER ALTINDA'

Kadirli Belediyesi olarak 230 ekibin sahada olduğunu ifade eden Başkan Olcar, şunları söyledi:

"Şu anda 153 ihbarlarına göre 127 ev kullanılmaz halde. Yaklaşık 21 iş yeri kullanılmaz halde. Belediyemize çok yakın ve yağıştan çok etkilenen bir özel hastanenin morgu sular altında, içerisinde cenazeler de var. Vidanjörümüz, KASKİ, Su İşleri Müdürlüğümüz bu konuda çalışma yapıyor. AFAD Başkanlığının bununla ilgili çalışma başlatıldığının bilgisini aldık. Kaymakamlığımızda bir kriz masası kuruldu Vali beyin öncülüğünde. Ama bunun üzerine haber vermeyip, kendi imkanlarıyla evindeki suyu tahliye etmeye çalışan vatandaşlarımız da var. Sahada gezdikçe onları da görüyoruz. Her türlü hem gıda, hem temizlik, hem de personel desteğini sağlıyoruz."

Gökhan KESKİNCİ- Eser PAZARBAŞI- Efendi ERKAYIRAN/ KADİRLİ(Osmaniye),