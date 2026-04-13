Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kadirli'de Trafik Kazası: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

13.04.2026 11:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde akaryakıt tankeriyle çarpışan otomobildeki sürücü Halime Aki yaşamını yitirdi.

Halime Aki idaresindeki 34 ELS 883 plakalı otomobil, Kadirli-Osmaniye kara yolunun Anberinarkı köyü yakınında İbrahim A. yönetimindeki 34 ETH 675 plakalı akaryakıt tankeriyle çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Çarpışmanın etkisiyle yol kenarındaki tarlaya devrilen otomobilden çıkarılan Aki, ambulansla kaldırıldığı Kadirli Devlet Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Jandarma ekipleri, akaryakıt tankerinin sürücüsünü gözaltına aldı.

Kaynak: AA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.04.2026 13:16:39. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.