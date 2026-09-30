Kadriye Rüzkar 20, Gökhan Yanar 25 yıllık sigara bağımlılığından destekle kurtuldu

ADANA/ BEYZA KAYNARPUNAR/ MENDERES ÖZAT - Hemşire Kadriye Rüzkar ve belediye işçisi Gökhan Yanar, uzun yıllardır kullandıkları sigarayı aldıkları destekle bırakmanın mutluluğunu yaşıyor.

Anadolu Ajansının (AA) "Bir Nefes Bin Zehir" başlıklı dosyasının bu haberinde, Kadriye Rüzkar ve Gökhan Yanar'ın sigara bağımlılığından kurtulma hikayeleri anlatıldı.

Adana'da Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'nde görev yapan 43 yaşındaki hemşire Kadriye Rüzkar, 2 çocuğunun isteğiyle birçok kez sigarayı bırakmayı denedi ancak başarılı olamadı.

Geçen yıl hastanedeki sigara bırakma polikliniğinde görevlendirilen Rüzkar, burada bağımlılıktan kurtulmak isteyenlere destek olmaya başladı.

Rüzkar, bağımlılıktan kurtulmak isteyenleri motive ederken kendisinin sigara kullanmasından daha çok rahatsızlık duyarak yeniden bırakmaya karar verdi.

Aynı poliklinikte görevli Doç. Dr. Pelin Duru Çetinkaya'nın yardımıyla Rüzkar, yaklaşık 3 aylık takip ve destek programının ardından 20 yıllık sigara bağımlılığından kurtuldu.

Motivasyon kaynağı çalıştığı poliklinik oldu

Kadriye Rüzkar, görev yaptığı hastaneden aldığı desteğin kendisini motive ettiğini dile getirdi.

Polikliniğe gelenlere örnek olmak için sigara bırakmaya karar verdiğini anlatan Rüzkar, şöyle konuştu:

"Burada çalışacak bir kişinin sigara içmemesi gerektiğinin farkındaydım. Bırakma süreçlerimde de bu benim motivasyon kaynaklarımdan biri oldu. Burada insanlara sigaranın zararlarını anlatırken, sigarayı bırakma süreçlerinde yardımcı olmaya çalışırken, çıkıp kendimiz bir sigara yaktığımız zaman etkili olmayacağını düşünüyordum. O yüzden ilk zamanlarda bir motivasyon kaynağım da burada çalışmak oldu. Burada çalışmaya başladıktan sonra daha önceki denemelerimden farklı olarak daha bilinçli bir sigara bırakma sürecine girmiştim."

Rüzkar, ilk zamanlar zorlansa da zamanla sigarayı bırakmayı başarmanın kendisi için mutluluk kaynağı olduğunu ifade etti.

Kendi deneyimini sigarayı bırakmak isteyenlerle paylaşıyor

Sigarayı bırakma deneyiminin polikliniğe gelenlere yaklaşımını da olumlu yönde etkilediğini belirten Rüzkar, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hastalarla konuşurken bazıları 'Siz hiç içtiniz mi?' gibi sorular yöneltebiliyor. 'Evet, daha önce 20 yıl ben de sigara kullandım ve hayatımda verdiğim en güzel karar da sigarayı bırakmak oldu.' diye kendi sürecimden de hastalara bahsediyorum. Bu tabii ki büyük bir motivasyon kaynağı oluyor çünkü 'İçmeyen biri bizim halimizden anlamaz.' diye düşünebiliyorlar hatta zorluklar karşısında kendime uyguladığım baş etme yöntemlerini onlara da önerebiliyorum."

Göğüs hastalıkları uzmanı Doç. Dr. Pelin Duru Çetinkaya da Rüzkar'ın sigarayı bırakma sürecini yakından takip ettiğini dile getirdi.

Kadriye Rüzkar'ın poliklinikte görev yapmasının sigarayı bırakma konusunda farkındalığının artmasına katkı sağladığına dikkati çeken Çetinkaya, "Bazen hastalar başaramayacağını düşünüp polikliniğe gelmiyor. Zamanında kullanmış, bırakmış, başarılı olmuş bir kişinin sigara bırakma polikliniğinde aktif çalışması da hastalara 'evet ben bunu yapabilirim.' şeklinde güç veriyor, motivasyon kaynağı oluyor." diye konuştu.

"Kızımın gözünde belki daha da büyüdüm"

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde belediyede işçi olarak çalışan Gökhan Yanar da 25 yıl önce sigara kullanmaya başladı.

Zamanla bağımlı hale gelen Yanar, sigarayı bırakma konusunda herhangi bir girişimde bulunmadı.

Yanar'ın 7 yaşındaki kızı Melek, okulda Yeşilay gönüllülerinden sigaranın zararlarını dinledi. Gönüllülerin anlattıklarından etkilenen Melek, yaklaşık 2 ay önce evlerinin balkonunda sigara içerken gördüğü babasına "Sen de mi öleceksin?" diye sordu.

Kızının sorusundan etkilenen Yanar, 25 yıldır kullandığı sigarayı bırakmaya karar vererek Yeşilay Kadirli Şubesine başvurdu.

Yaklaşık 2 aydır Yeşilay ve ailesinin de desteğiyle sigaradan uzak duran Yanar, kızının tek bir sorusuyla adeta kendine geldiğini anlattı.

Sigarayı bırakarak hayatında yeni bir sayfa açtığını dile getiren Yanar, şöyle konuştu:

"Sigarayı bıraktıktan sonra merdivenden çıkarken nefesim daralmıyor. Yemek yerken yemeklerin lezzetini daha iyi alabiliyorum. En kısa zamanda da spora başlayacağım. Çok güzel etkileri oldu. Yemek olsun, nefes olsun. Kızımın gözünde belki daha da büyüdüm. Bırakmak isteyenlere tavsiyem önce sigarayı bırakın, sonra spora başlayın. Sigarayı bırakmamda etkili olan önce kızıma, aileme, sonra da Yeşilay ailesine çok teşekkür ederim."