Kafede Alkollü Müşteriden Tehdit ve Saldırı

AVCILAR'da iddiaya göre alkollü 2 genç müşteri olarak geldikleri kafede barista S.Y.'ye sarkıntılık yaptı. S.Y.'nin yüz vermediği 2 genç, siparişlerini aldıktan sonra 'Kolay gelsin' diyerek kafeden ayrıldı. Kısa bir süre sonra 2 gencin araçta bekleyen tandığı 1 kişi gelerek S.Y.'yi tehdit etti ardından da tezgahtaki malzemeleri yere fırlattı. Yüzüne cam parçası isabet eden S.Y. yaralandı. Hastaneden darp raporu alan S.Y. ve çalışma arkadaşı şüphelilerden şikayetçi oldu. Yaralanan S.Y. "Arkadaşım engelledi onu yoksa kasanın arka tarafına geçip bana saldıracaktı. Kafamda cam parçaları vardı. Tepsi kafama ve koluma geldi." dedi. 500 bin liranın üzerinde maddi zararları olduğunu söyleyen çalışan M.G. ise, "Zarar sadece maddi değil. Çalışan arkadaşımız da ben de psikolojik olarak çok kötü durumdayız" dedi. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, perşembe akşam saatlerinde saat 01.00 sıralarında Tahtakale Mahallesi'nde bulunan bir kafede meydana geldi. İddiaya göre, alkollü oldukları öne sürülen 2 genç müşteri olarak girdikleri kafede barista S.Y.'ye sarkıntılık yaptı. S.Y.'nin yüz vermediği gençler, siparişlerini aldıktan sonra 'Kolay gelsin' diyerek kafeden ayrıldı. Bir süre sonra 2 genç araçta bekleyen yakınlarıyla birlikte tekrar kafeye geldi. Şüpheli, limonata siparişi verdiği baristaya bir anda hakaret ederek tehditler savurdu. Kontrolden çıkan öfkeli müşteri kafeyi dağıtarak tezgahın üstündeki malzemeleri S.Y.'ye fırlattı. Şüphelinin fırlattığı bardaktan kopan cam parçası ise S.Y.'nin yüzüne isabet etti. Dakikalar içerisinde bütün tezgahı dağıtan öfkeli şüpheliyi çevredekiler güçlükle sakinleştirdi. 500 bin liranın üzerinde maddi zararları olduğunu söyleyen M.G. ile olay sonrası tedavi için gittiği hastaneden darp raporu alan S.Y. polis merkezine giderek şüphelilerden şikayetçi oldu.

OLAY ANI KAMERADA

Yaşananlar an bean iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde iki genç müşterinin alışveriş yaptıktan sonra kafeden ayrıldığı, kısa bir süre sonra üçüncü bir kişiyle geri geldikleri anlar yer alıyor. Gelen üçüncü kişinin ilk önce barista ile konuştuğu bir anda öfkelenerek kafeyi dağıttığı, tezgahın üstündeki bütün malzemeleri fırlattığı anlar görüntülere yansıyor. Ayrıca, görüntülerde çevredekilerin müdahale ettiği anlar da yer alıyor.

'KAFAMDA CAM PARÇALARI VARDI'

Darbedilen Barista S.Y." İki kişi geldiler, daha önce hiç görmedim. Önce benimle sohbet etmeye çalıştılar. İçecek birşeyler istediler. Yaşımı sordular, 'Burada mı oturuyorsunuz' diye sordular. Ben cevap vermedim, 'Başka bir şey ister misiniz' diye geçiştirdim. Ona biraz sinirlendiler. Sonra 'Ben su da istemiştim sen vermedin' gibi konuştular. 'Problem değil vereyim hemen' dedim. İstemeyip bırakıp gittiler. Üçüncü kişi ilk başta tek başına geldi. Ne olduğunu anlamadım. Parayı fırlatarak 'Ver lan limonata, çok konuşma, çabuk ver' diye konuştu. Hakaretler etmeye başladı. Bağırdı çağırdı giderek sinirlendi. Bana, 'Sen kimsin', 'Sen çok havalısın kime bulaştığını bilmiyorsun, seni mahvederim' gibi tehditler savurdu. Arkadaşım engelledi onu yoksa kasanın arka tarafına geçip bana saldıracaktı. Kafamda cam parçaları vardı. Tepsi kafama ve koluma geldi. Bardak geldi koluma. Tezgahın üstündeki herşeyi fırlattı, hızını bir türlü alamadı. Şikayetçi oldum darp raporu aldım. Çok korktum köşeye sıkıştım yapabileceğim hiçbirşey yoktu. Müşteriler tutmaya çalıştı ama insanlar da korktuğu için çok fazla müdahale edemediler" dedi.

'SÖZLÜ ŞEKİLDE TACİZ ETMEYE ÇALIŞTILAR'

Kafe çalışanı M. G., "Dün gece saat 12.40 sularında biz kapanış temizliğimizi yapmaya başlamıştık. İki kişi geldi İlk önce, alkollülerdi. Çalışan arkadaşımıza yürüdüler. Taciz etmeye çalıştılar sözlü bir şekilde. Ardından şakalaşmaya başladılar kendi aralarında. Kızın yaşını sordular. Ben de o sırada dış alanı temizliyordum. Ardından içeri girdim, bir olayı çıkarsa eğer en azından yanında bulunayım diye. Ardından gittiler, arabaya bindiler" diye konuştu.

'ARKADAŞIMIZIN YÜZÜNDE CAM KESİĞİ VAR'

3. bir kişiyle tekrar geri geldiklerini söyleyen M.G. "Parayı çalışan arkadaşımızın yüzüne fırlatarak 'Bana limonata ver ' tabirini kullandılar. ' Bizimle doğru konuş' dediler. Sonra bir anda her yeri dağıtmaya başladılar. Suç duyurusunda bulunduk. Çalışan arkadaşımıza tepsi fırlattılar. Çok şükür tepsi ona gelmedi sadece ekranlarımıza geldi. Çalışan arkadaşımızın yüzünde cam kesiği var. Çok ciddi hayati birşey yok sadece gözünde bir yaralanma var. Olay esnasında köşedeydim, sakinleştirmeye çalıştım sakin bir dille uyardım dinlemediler. Bende hiçbirşey yok. Tahmini 500 bin liranın üzerinde zararımız var. Zarar sadece maddi değil. Çalışan arkadaşımız da ben de psikolojik olarak çok kötü durumdayız" dedi.

ESENYURT'TA YAKALANDI

Avcılar Emniyet Müdürlüğü ekipleri şüphelinin A.Ü. olduğunu tespit etti. Ekipler, A.Ü.'yü Esenyurt'ta gözaltına aldı. Şüphelinin mevcutlu olarak adli makamlara sevk edilecek.