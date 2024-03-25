Kafkas Vaşağı, Sarıkamış\'ta Karla Kaplı Arazide Gündüz Avlanırken Görüntülendi

Av için genellikle karanlığı tercih eden, nesli tehlike altındaki Kafkas vaşağı, Kars'ın Sarıkamış ilçesinde karla kaplı arazide gündüz avlanırken görüntülendi.
Sarıkamış'taki sarıçam ormanları, bozayı, vaşak, kurt, tilki başta olmak üzere birçok yaban hayvanına doğal yaşam alanı sunuyor.
Nesli tehlike altındaki Kafkas ve Avrasya vaşaklarına da ev sahipliği yapan sarıçam ormanları, "yaban hayatının Doğu Anadolu'daki evi" olarak nitelendiriliyor.
Gece avlandığı gündüz de dinlendiği için nadir görülen ve "ormanın hayaleti" olarak adlandırılan Kafkas vaşağının, sarıçam ormanlarında karla kaplı arazide avlanması Anadolu Ajansı (AA) ekibince görüntülendi.
Vaşaklar aynı zamanda Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünün izni ile KuzeyDoğa Derneğince yürütülen "Doğu Anadolu Yaban Hayatı Araştırma ve Koruma" projesi kapsamında da uydu vericisiyle takip ediliyor.
"Bu kayıt bizi çok heyecanlandırdı"
KuzeyDoğa Derneği Bilim Koordinatörü Emrah Çoban, AA muhabirine, nesli tehlike altındaki vaşakları KuzeyDoğa Derneği olarak izlediklerini söyledi.
Vaşağın gündüz ilk defa bu kadar net görüntülendiğini ifade eden Çoban, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Sarıkamış'ta Anadolu Ajansı tarafından ormanın hayaleti yani vaşak görüntülendi. Bu bizi çok heyecanlandırdı çünkü vaşaklar aslında lakabından da anlaşılacağı gibi 'ormanın hayaleti' olarak geçiyor. Geceleri aktif olan canlılar oldukları için gündüz neler yaptıklarını çok bilmiyoruz. KuzeyDoğa Derneği olarak ne kadar uydu vericisiyle takip etsek bile gündüz çok fazla aldığımız görüntü, veri yok. Bu kayıt bizi çok heyecanlandırdı. Vaşakların aslında gündüz avlarının nasıl peşinden gittiklerini çok net görebiliyoruz."
"En iyi gündüz videosu"
Çoban, AA ekibinin çektiği görüntülere ilişkin, "Karın altındaki sesleri nasıl dinlediklerini, avlara nasıl odaklandıklarını çok net bir şekilde görebiliyoruz. Vaşakların Sivas ve Ankara'nın daha doğusunda, karaca popülasyonunun azlığından dolayı daha çok kemirgenler ve tavşanlarla beslendiklerini biliyoruz." diye konuştu.
Sarıkamış'ta Avrasya ve Kafkas vaşağı olmak üzere iki türün yaşadığını anlatan Çoban, şunları kaydetti:
"Videoda görülen Kafkas vaşağı. Bu zamana kadar aslında türünün alınmış en iyi gündüz videosu. Avını nasıl avladığını, nasıl takip ettiğini çok net bir şekilde bize gösteriyor. Diğer tür de Avrasya vaşağı, Kafkas vaşağından daha büyük oluyor. Bugüne kadar yaptığımız çalışmalarda bilim insanları olarak böyle bir görüntüye denk gelemedik ama habercilerin her zaman gözü açık olduğu için bu muhteşem görüntüleri kaydetmişler, onlara teşekkür ediyoruz."
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