Kaftancıoğlu'na Cumhurbaşkanı'na hakaretten dava

Üye Girişi
Son Dakika Logo

16.04.2026 08:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Haber: ÇAĞATAN AKYOL

(İSTANBUL) - Önceki CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkında Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik "Beytülmale el uzatanların yargılanacağı günler yakındır" ifadeleri nedeniyle 1 yıl 2 aydan 4 yıl 8 aya kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 30 Nisan 2025 tarihinde sosyal medya hesabından "Hırsızlığın, yolsuzluğun, rüşvetin, sahtekarlığın, ahlaksızlığın partisi, pırtısı, kimliği olmaz. İster İstanbul'da ister başka yerde olsun, ortada bir Deli Dumrul düzeni varsa yargıdan buna göz yummasını kimse bekleyemez. Kendilerine emanet edilen ve üzerinde yetim hakkı olan kaynakları yağmalayanların adalete hesap vermesi de ülkemizde hukuk devletinin işlediğinin en somut işaretidir. Bu milletin hakkını, hukukunu, çıkarlarını savunmak hepimizin görevidir. Her kim haramilik yapıyorsa, her kim beytülmale el uzatıyorsa, her kim ondan bundan haraç kesiyorsa kimliğine bakmadan hukuk devleti ilkeleri çerçevesinde hesap sorulmasını sağlamak boynumuzun borcudur" açıklamasını yapmıştı.

Hakkında daha önce siyasi yasak kararı da verilen önceki CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da bu paylaşımı alıntılayarak "Bizim de boynumuzun borcu… Beytülmale el uzatanların yargılanacağı günler yakındır" ifadelerini kullanmıştı. Kaftancıoğlu, söz konusu paylaşıma ilişkin 23 Ekim tarihinde İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü Kamu Güvenliği Büro Amirliği'nde ifade vermişti.

ANKA Haber Ajansı'nın edindiği bilgiye göre, Kaftancıoğlu hakkında cumhurbaşkanına hakaret ettiği iddiasıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından iddianame hazırlandı. TCK 299/1, 299/2, 53 ve 58 maddeleri uyarınca Kaftancıoğlu'nun 1 yıl 2 aydan 4 yıl 8 aya kadar hapisle cezalandırılması istendi. İddianame, İstanbul 53. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. İlk duruşma 21 Mayıs Perşembe günü yapılacak.

Kaynak: ANKA

Recep Tayyip Erdoğan, Canan Kaftancıoğlu, Yerel Haberler, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Osmaniye’de DEAŞ operasyonu Çok sayıda gözaltı var Osmaniye'de DEAŞ operasyonu! Çok sayıda gözaltı var
“Sıkıldım“ diyerek eşinden boşanan Hanife, yeni sevgilisiyle fotoğraf paylaştı "Sıkıldım" diyerek eşinden boşanan Hanife, yeni sevgilisiyle fotoğraf paylaştı
Derya Uluğ, “Trump’ın kızıyım” diyen Necla Özmen’i ti’ye aldı Derya Uluğ, “Trump’ın kızıyım” diyen Necla Özmen’i ti’ye aldı
Bakan Uraloğlu: Hürmüz Boğazı’ndaki 3 Türk gemisini çıkardık, 4 tanesinin çıkma talebi yok Bakan Uraloğlu: Hürmüz Boğazı'ndaki 3 Türk gemisini çıkardık, 4 tanesinin çıkma talebi yok
Küçük bir detay, büyük bir etki… Ece Erken’den samimi sözler Küçük bir detay, büyük bir etki… Ece Erken’den samimi sözler
Beklenen gün geldi Darphane servet değerindeki setini satışa çıkarıyor Beklenen gün geldi! Darphane servet değerindeki setini satışa çıkarıyor

08:23
Okul saldırganlarının ortak noktası İkisi de kan dökmeden önce bu oyunu oynamış
Okul saldırganlarının ortak noktası! İkisi de kan dökmeden önce bu oyunu oynamış
07:52
Trump bizzat duyurdu İki ülke 34 yıl sonra görüşecek
Trump bizzat duyurdu! İki ülke 34 yıl sonra görüşecek
07:32
Kendisini öğrencilerine siper eden Ayla öğretmenin acısına eşi dayanamadı
Kendisini öğrencilerine siper eden Ayla öğretmenin acısına eşi dayanamadı
07:20
14 yaşındaki saldırganın WhatsApp profil fotoğrafında korkunç ayrıntı
14 yaşındaki saldırganın WhatsApp profil fotoğrafında korkunç ayrıntı
03:45
Kahramanmaraş’ta okulu kana bulayan saldırganın babası tutuklandı
Kahramanmaraş'ta okulu kana bulayan saldırganın babası tutuklandı
02:43
Şanlıurfa’daki okul saldırısında önemli gelişme 16 şüpheli gözaltına alındı
Şanlıurfa'daki okul saldırısında önemli gelişme! 16 şüpheli gözaltına alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.04.2026 09:03:59. #.0.5#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.