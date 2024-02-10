Kağıthane'de Kontrolden Çıkan Otomobil 3 Araça, 1 Motosiklete ve 2 Yayaya Çarptı - Son Dakika
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Kağıthane'de Kontrolden Çıkan Otomobil 3 Araça, 1 Motosiklete ve 2 Yayaya Çarptı

Kağıthane'de sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, park halinde bulunan 3 araç, 1 motosiklet ve 2 yayaya çarptı. Kazada yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırılırken, sürücü polis merkezine götürüldü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

10.02.2024 01:18  Güncelleme: 01:20
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KAĞITHANE'de sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, park halinde bulunan 3 araç, 1 motosiklet ve 2 yayaya çarptı. Kazada yaralan 2 kişi ambulansla hastaneye kaldırılırken, sürücü K.K.(28) ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Kaza, saat 23.00 sıralarında Çağlayan Mahallesi Yıldızhan Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, 34 UA 5097 plakalı otomobil sürücüsü K.K., direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine park halinde bulunan 3 araca, 34 EN 3907 plakalı motosiklete ile yanında sohbet eden 2 kişiye çarptı. Çarpmanın şiddetiyle, H.A.(34) ve C.B.(29) yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri aldı. Kazaya neden olan 34 UA 5097 plakalı otomobilin sürücüsü K.K., ifadesi alınmak üzere Çağlayan Polis Merkezine götürüldü. Kazaya karışan otomobil ve motosiklet çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırılırken olayla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)

Kağıthane\'de Kontrolden Çıkan Otomobil 3 Araça, 1 Motosiklete ve 2 Yayaya Çarptı
Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: Kağıthane'de Kontrolden Çıkan Otomobil 3 Araça, 1 Motosiklete ve 2 Yayaya Çarptı - Son Dakika
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