Kağıthane'de makas atan sürücünün ehliyeti daimi iptal edildi, 96 bin lira ceza kesildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kağıthane'de makas atan sürücünün ehliyeti daimi iptal edildi, 96 bin lira ceza kesildi

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul'da D-100 karayolu Kağıthane mevkisinde makas atarak trafiği tehlikeye atan hafif ticari araç sürücüsü Ö.K. tespit edilerek hakkında işlem yapıldı. Sürücünün ehliyeti daimi iptal edildi, 96 bin lira para cezası uygulandı ve aracı 60 gün trafikten men edildi.

Kağıthane'de makas atarak trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğü belirlenen sürücünün ehliyeti daimi olarak iptal edilirken, 96 bin lira para cezası uygulandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekiplerince, D-100 kara yolu Kağıthane mevkisinde seyir halinde olan hafif ticari araç sürücüsünün makas atarak trafiği tehlikeye atacak şekilde araç kullandığı anların sosyal medyadan paylaşılması üzerine çalışma başlatıldı.

Çalışmalar sonucunda sürücünün Ö.K. olduğu tespit edildi.

İfadesi alınmak üzere emniyete götürülen sürücüye 96 bin lira para cezası uygulandı.

Sürücünün ehliyeti daimi olarak iptal edilirken, aracı da 60 gün trafikten men edildi.

Kaynak: AA

D-100 Karayolu, Kağıthane, İstanbul, Güvenlik, Güncel, Ceza, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kağıthane'de makas atan sürücünün ehliyeti daimi iptal edildi, 96 bin lira ceza kesildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Premier Lig’de yaz transfer döneminde 3,46 milyar sterlinle rekor kırıldı Premier Lig'de yaz transfer döneminde 3,46 milyar sterlinle rekor kırıldı
Türkiye’yi kahreden olayda yeni rapor İhmaller 9 yıl öncesine uzandı Türkiye'yi kahreden olayda yeni rapor! İhmaller 9 yıl öncesine uzandı
“Artık mesele netleşmiştir“ deyip açıkladı: Bu bir suikast "Artık mesele netleşmiştir" deyip açıkladı: Bu bir suikast
Rüşvet pazarlığında suçüstü yakalanan belediye personeli emniyette tek kelime etmedi Rüşvet pazarlığında suçüstü yakalanan belediye personeli emniyette tek kelime etmedi
Marmara’da batan geminin limandan ayrıldığı anlar ortaya çıktı Marmara'da batan geminin limandan ayrıldığı anlar ortaya çıktı
Pınar Altuğ 52 oldu Kızı Su’dan duygulandıran paylaşım Pınar Altuğ 52 oldu! Kızı Su’dan duygulandıran paylaşım

12:47
Talisca’dan Fenerbahçe yönetimine soğuk duş
Talisca'dan Fenerbahçe yönetimine soğuk duş
11:49
Edin Dzeko’dan 20 yıl sonra veda kararı Son maçının tarihini açıkladı
Edin Dzeko'dan 20 yıl sonra veda kararı! Son maçının tarihini açıkladı
11:32
Fenerbahçe’de Talisca dönemi sona erdi İstanbul’dan ayrıldı
Fenerbahçe'de Talisca dönemi sona erdi! İstanbul'dan ayrıldı
11:09
Ahmet Davutoğlu hakkında soruşturma başlatıldı
Ahmet Davutoğlu hakkında soruşturma başlatıldı
10:46
ABD 100 yıllık geleneğini bozabilir Masada Türkiye seçeneği de var
ABD 100 yıllık geleneğini bozabilir! Masada Türkiye seçeneği de var
10:30
Ocak ayında maaşlar değişecek Memur ve emeklinin ilk zam oranı belli oldu
Ocak ayında maaşlar değişecek! Memur ve emeklinin ilk zam oranı belli oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.09.2026 12:57:07. #7.12#
SON DAKİKA: Kağıthane'de makas atan sürücünün ehliyeti daimi iptal edildi, 96 bin lira ceza kesildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement