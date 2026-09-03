Kağıthane'de makas atan sürücünün ehliyeti daimi iptal edildi, 96 bin lira ceza kesildi
İstanbul'da D-100 karayolu Kağıthane mevkisinde makas atarak trafiği tehlikeye atan hafif ticari araç sürücüsü Ö.K. tespit edilerek hakkında işlem yapıldı. Sürücünün ehliyeti daimi iptal edildi, 96 bin lira para cezası uygulandı ve aracı 60 gün trafikten men edildi.
Kağıthane'de makas atarak trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğü belirlenen sürücünün ehliyeti daimi olarak iptal edilirken, 96 bin lira para cezası uygulandı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekiplerince, D-100 kara yolu Kağıthane mevkisinde seyir halinde olan hafif ticari araç sürücüsünün makas atarak trafiği tehlikeye atacak şekilde araç kullandığı anların sosyal medyadan paylaşılması üzerine çalışma başlatıldı.
Çalışmalar sonucunda sürücünün Ö.K. olduğu tespit edildi.
İfadesi alınmak üzere emniyete götürülen sürücüye 96 bin lira para cezası uygulandı.
Sürücünün ehliyeti daimi olarak iptal edilirken, aracı da 60 gün trafikten men edildi.
Son Dakika › Güncel › Kağıthane'de makas atan sürücünün ehliyeti daimi iptal edildi, 96 bin lira ceza kesildi - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?