Kağıthane\'de Silahlı Saldırı: İki Zanlı Adliyeye Sevk Edildi

Kağıthane'de araçta silahlı saldırıya uğrayan bir kişinin ölümüne ilişkin gözaltına alınan 2 zanlı, adliyeye sevk edildi.

Sultan Selim Mahallesi'nde sokaktaki bir araca açılan ateş sonucu sürücü koltuğunda bulunan İ.G'nin (29) vurularak hayatını kaybetmesi üzerine yakalanan şüphelilerden H.A'nın (31) Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğinde, çocuk şüpheli A.B'nin (17) ise Çocuk Büro Amirliğinde işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler, Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi.

-Olay

Kağıthane Sultan Selim Mahallesi'nde aracında silahlı saldırıya uğrayan İ.G. hayatını kaybetmişti. Polis ekipleri araçla kaçan şüpheli H.A. ve çocuk şüpheli A.B'yi yakalamıştı. Araçta yapılan aramada bir ruhsatsız tabanca ele geçirilmişti.

Şüphelilerden H.A'nın 14, A.B'nin ise 16 suç kaydı olduğu tespit edilmişti.