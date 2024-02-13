Kağıthane'de Uyuşturucu Operasyonu: İki Kişi Yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Kağıthane'de Uyuşturucu Operasyonu: İki Kişi Yakalandı

Kağıthane\'de Uyuşturucu Operasyonu: İki Kişi Yakalandı

Kağıthane'de polis, Samsun'a uyuşturucu madde göndereceği bilgisini aldığı şüphelileri otogarda valizleri otobüse teslim ederken yakaladı. Operasyonda yaklaşık yarım kilo uyuşturucu madde ve çok sayıda uyuşturucu hap ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler tutuklandı.

13.02.2024 13:48  Güncelleme: 13:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

KAĞITHANE'de, iki kişinin Samsun'a uyuşturucu madde göndereceği bilgisini alan polis, şüphelileri otogarda valizleri otobüse teslim ederken yakaladı.

Nurtepe Mahallesi'nde uyuşturucu ticareti yapan K.U. ve O.K.'nin valiz içerisine gizledikleri uyuşturucu maddeyi Samsun'a göndereceği bilgisini alan polis, şüphelileri takibe aldı. İçerisine uyuşturucu madde sakladıkları valiz ile birlikte Alibeyköy Cep Otogarı'na gelen K.U. ve O.K., otobüse konulmak üzere valizi teslim ederken yapılan operasyonla suçüstü yakalandı.

Ele geçirilen valizin içinden yaklaşık yarım kilo uyuşturucu madde ve çok sayıda uyuşturucu hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, polis merkezindeki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak ceza evine gönderildi.

Kaynak: DHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

Samsun, Tutuklama, Uyuşturucu, Gözaltı, Suç, Polis, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kağıthane'de Uyuşturucu Operasyonu: İki Kişi Yakalandı - Son Dakika


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.02.2024 14:21:48. #1.12#
SON DAKİKA: Kağıthane'de Uyuşturucu Operasyonu: İki Kişi Yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement