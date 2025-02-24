Kağızman Belediye Başkanı Hapis Cezası Nedeniyle Görevden Alındı - Son Dakika
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Kağızman Belediye Başkanı Hapis Cezası Nedeniyle Görevden Alındı

İçişleri Bakanlığı, Kağızman Belediye Başkanı Mehmet Alkan'ın 'silahlı terör örgütüne üye olma' iddiasıyla 6 yıl 3 ay hapis cezası almasından dolayı görevden uzaklaştırıldığını ve yerine kayyum atandığını açıkladı.

24.02.2025 08:05  Güncelleme: 08:36
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(ANKARA) - İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Kağızman Belediye Başkanı Mehmet Alkan'ın "silahlı terör örgütüne üye olma" iddiasıyla 6 yıl 3 ay hapis cezası alması nedeniyle görevden uzaklaştırıldığı ve yerine kayyum atandığı bildirildi.

İçişleri Bakanlığı'nın, sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Kağızman Belediye Başkanı Mehmet Alkan'ın yerine Kağızman Kaymakamı Okan Daştan'ın görevlendirildiği belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Kars İli Kağızman İlçe Belediye Başkanı Mehmet Alkan'ın, Kars 2. Ağır Ceza Mahkemesinin 2020/44 Esas sayılı dosyası kapsamında 'Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma' suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası alması nedeniyle; Mehmet Alkan Anayasa'nın 127'nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47'nci maddesi gereğince geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığı'nca görevden uzaklaştırılmıştır.

5393 sayılı Belediye Kanunun 45 ve 46'ncı maddeleri uyarınca Kağızman Kaymakamı Okan Daştan, Kars Valiliğince Kağızman Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilmiştir."

Kaynak: ANKA

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