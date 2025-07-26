Kağızman'da Sel Felaketi: Hasar ve Kurtarma Çalışmaları - Son Dakika
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Kağızman'da Sel Felaketi: Hasar ve Kurtarma Çalışmaları

Kağızman\'da Sel Felaketi: Hasar ve Kurtarma Çalışmaları
26.07.2025 15:00
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Kars'ın Kağızman ilçesinde sağanak sonrası 11 araç kurtarıldı, ev ve ahırlarda hasar oluştu.

Kars'ın Kağızman ilçesinde, şiddetli sağanak sonrası köylerde hasar oluştu, bazı evler ile ahırlar sel sularıyla yıkıldı.

İlçenin Şahindere ve Aşağıdere mahalleleri ile Aydınkavak, Günindi, Akçay, Yağlıca, Aşağıdut, Karabağ, Duranlar, Keşişkıran ve Karacaören köyleri sel ve heyelan nedeniyle hasar gördü.

Kars Valiliği koordinesinde sel bölgesine AFAD, UMKE, jandarma, itfaiye, sağlık, Kars İl Özel İdaresi, DSİ 24. Bölge Müdürlüğü, Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü, emniyet, Aras EDAŞ ile Türk Telekom'dan 112 personel görevlendirildi.

Sel bölgesine çok sayıda iş makinesi gönderilirken, ekipler dün akşam üzeri kapanan Kağızman- Iğdır kara yolunun ulaşıma açılması için çalışmasını sürdürüyor. Burada sel nedeniyle mahsur kalan 11 araç ise ekiplerce kurtarıldı.

İlk belirlemelere göre Aşağıdut köyünde 3 ev ile 1 ahır, Akçay köyünde 3 ev hasar gördü. Köyden geçen menfez yıkıldı, enerji nakil hatları kesildi. Karacaören köyünde ise 1 ev hasar gördü.

Yoğun sel sularının yıktığı bir ev ise vatandaşlarca cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Ekipler diğer köylere ulaşmak için çalışmasını sürdürüyor.

Kağızman-Iğdır kara yolundaki çalışmalar dronla görüntülendi.

Kağızman Kaymakamı Okan Daştan ile DSİ 24. Bölge Müdürü Serdar Kotan sel bölgesinde incelemelerde bulundu.

Sel bölgesinde incelemelerde bulunup köylülerin sorun ve sıkıntılarını dinleyen Kars Valisi Ziya Polat da Kağızman Kaymakamı Okan Daştan, İl Özel İdaresi Sekreteri Fatih Tekcan, DSİ 24. Bölge Müdürü Serdar Kotan, AFAD İl Müdürü Ömer Bozkurt'tan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Polat, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kağızman ilçesinin bazı köylerinde yağıştan dolayı sel felaketi ve bazı evlerde de su baskınları olduğunu belirterek, "Bir kaç evimizde sıkıntı var tüm ekiplerimiz kurum ve kuruluşlarımız olay yerindeydi." dedi.

Devletin tüm imkanları seferber ettiğini anlatan Polat, "Bugün biz yapılan çalışmaları görmek için sahalarda incelemelerde bulunuyoruz. Devletimiz çok güçlü, en yakın zamanda daha iyisini milletimizin hizmetine sunmak için buradayız. Tüm hemşerilerimize geçmiş olsun, planlı programı şekilde çalışmaları yapacağız, dere yataklarını temizleye temizleye, genişlete genişlete ekiplerimiz gelecek. Tüm köylerde ne ihtiyaç varsa devletimizin imkanlarını milletimizin hizmetine sunacağız. Devletimizin çok güçlü, daha iyisini en kısa zamanda yapacağız inşallah." diye konuştu.

Ekiplerin çalışmaları dron ile görüntülendi.

Sel nedeniyle kapanan Kağızman-Iğdır kara yolu da ulaşıma açıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kağızman'da Sel Felaketi: Hasar ve Kurtarma Çalışmaları - Son Dakika

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