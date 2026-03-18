Kahire\'de 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi dolayısıyla tören düzenlendi

18.03.2026 23:54
Mısır'ın başkenti Kahire'deki Türk Şehitliği'nde, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 111. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Türkiye'nin Kahire Büyükelçiliği tarafından düzenlenen anma programı, şehitlerin aziz hatırası için gerçekleştirilen saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Tören, Büyükelçilik Askeri Ataşesi Tahir Engin Bilgin tarafından günün anlam ve önemine ilişkin yapılan konuşmanın ardından, Mehmet Akif Ersoy'a ait "Çanakkale Şehitlerine" şiirinin okunmasıyla devam etti.

Programda konuşan Türkiye'nin Kahire Büyükelçisi Salih Mutlu Şen, Çanakkale Zaferi'nin yalnızca askeri bir başarı değil, aynı zamanda bir milletin iman gücü ve vatan duygusunun bir tezahürü olduğunu vurguladı.

Büyükelçi Şen, Çanakkale'nin dünya tarihinde dengeleri değiştiren, Müslüman Türk milletinin kararlılığı ve fedakarlığıyla şekillenen bir dönüm noktası olduğunu ifade ederek, bu destanın milli mücadelenin ilham kaynağı olduğunu belirtti.

Çanakkale'de Müttefik Donanması'na karşı verilen mücadelenin, vatanın ve kutsal değerlerin korunması adına ortaya konan eşsiz bir direniş örneği olduğuna dikkat çeken Şen, dönemin en güçlü ordularına karşı kazanılan bu zaferin, dünya tarihine etki yaptığını ve milletin fedakarlık, birlik ve beraberlik ruhunun en somut göstergesi olduğunu dile getirdi.

Şen, ayrıca bu büyük mücadelenin yalnızca Anadolu ile sınırlı kalmadığını, Mısır halkı başta olmak üzere İslam dünyasının gönül desteğinin Türk milletiyle birlikte olduğunu ifade etti.

Büyükelçi Şen, Çanakkale Zaferi'nin, Türkiye Cumhuriyeti'nin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün liderlik vasıflarını tarih sahnesine taşıyan önemli bir dönüm olduğunu belirterek, Türkiye'nin bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde ulaştığı bu köklü mirasın bir devamı olduğunu vurguladı.

Konuşmasının sonunda Şen, başta Anafartalar Kahramanı Gazi Mustafa Kemal Paşa olmak üzere tüm şehitleri, gazileri, Kahire'de medfun bulunan Filistin-Sina cephesi şehitlerini ve vatan uğruna hayatını kaybeden tüm kahramanları rahmet, minnet ve saygıyla andığını ifade etti.

Büyükelçilik mensupları, Türk kurum ve kuruluş temsilcileri, iş insanları ve öğrencilerin katılım sağladığı anma programı, Mısırlı ünlü kari Dr. Ahmed Neanaa'nın Kur'an-ı Kerim tilaveti ve şehitler için yapılan dualarla sona erdi.

Kaynak: AA

