Kahire'de 30 Ağustos resepsiyonu: Türkiye-Mısır ilişkileri vurgusu

Türkiye'nin Kahire Büyükelçiliğinde 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü dolayısıyla resepsiyon verildi.

Büyükelçilikten yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin Kahire Büyükelçisi Salih Mutlu Şen'in ev sahipliğinde büyükelçilik ikametgahında düzenlenen resepsiyona dost, kardeş ve müttefik ülkelerin büyükelçileri, yaklaşık 60 askeri ataşe, 200 konuk, Türk vatandaşları, iş dünyası temsilcileri ve gazeteciler katıldı.

Resepsiyonda, Türkiye'nin Kahire Askeri Ataşesi Tuğgeneral Tahir Engin Bilgin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajını okudu.

Büyükelçi Salih Mutlu Şen de törende, Türkiye'nin güvenliğine sadece askeri güç perspektifinden bakmadığını belirtti.

Diplomasi yoluyla caydırıcılığın desteklenmesi gerektiğine inandıklarını vurgulayan Şen, Orta Doğu, Kuzey Afrika, Doğu Akdeniz, Afrika Boynuzu ve Kızıldeniz'in birbirine bağlı güvenlik ve insani sınamalarla karşı karşıya olduğu bir dönemde, bölgesel sorunların diyalog, işbirliği ve bölgesel sahiplenme gerektirdiğini ifade etti.

Şen, "Böyle bir ortamda Türkiye ile Mısır arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi stratejik bir önem taşımaktadır. Her iki ülke de büyük ve profesyonel silahlı kuvvetlere, savunma sanayii alanında önemli kabiliyetlere ve komşu bölgelerin istikrarına katkıda bulunma konusunda benzersiz bir kapasiteye sahiptir." değerlendirmesinde bulundu.

Ankara'nın NATO ilkelerine bağlılığını sürdürdüğünü belirten Şen, Mısır'ın yakın zamanda Suudi Arabistan, Pakistan ve Türkiye arasında imzalanan Mekke Anlaşması'na katılmasını arzuladıklarını kaydetti.

Büyükelçi Şen, "Türkiye ve Mısır, aralarındaki ilişkilerin güçlendirilmesini güven, dayanışma, güvenlik, istikrar, refah ve barışa dayalı daha istikrarlı bir bölgesel düzenin temel taşlarından biri olarak görmektedir. En önemlisi, savaş ve tahakküm kültürünün değil, barış kültürünün hakim olduğu bir bölgesel düzen tesis edilmelidir." ifadelerini kullandı.

Son dönemde Türkiye ile Mısır arasındaki askeri ilişkilerde önemli gelişmeler yaşandığına dikkati çeken Şen, savunma sanayii alanında son aylarda gerçekleştirilen üst düzey temasların bu süreci desteklediğini kaydetti.

Şen, Türk ve Mısır ordularının sadece askeri kapasite ve disiplin açısından değil, sahip oldukları köklü tarihi ve kurumsal gelenekler bakımından da benzerlik gösterdiğine vurgu yaptı.

Büyükelçi Şen, Türkiye ile Mısır arasındaki tarihi bağların ve karşılıklı saygının, iki ülke arasında askeri ve savunma sanayii alanlarındaki işbirliğinin geliştirilmesi için güçlü bir zemin oluşturduğunu sözlerine ekledi.