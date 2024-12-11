Kahire'de Bina Çöktü: 8 Ölü - Son Dakika
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Kahire'de Bina Çöktü: 8 Ölü

Kahire'de altı katlı bir bina çöktü, 8 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

11.12.2024 13:55
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KAHİRE, 11 Aralık (Xinhua) -- Mısır'ın başkenti Kahire'de çöken bir konut binasının bulunduğu alanda çalışan kurtarma ekipleri, 10 Aralık 2024.

Mısır Sağlık Bakanlığı'na göre salı günü Kahire'de altı katlı bir konut binasının çökmesi sonucu en az 8 kişi öldü, 3 kişi de yaralandı. (Fotoğraf: Ahmed Gomaa/Xinhua)

Kaynak: Xinhua

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