Kahire'de Kadını Güçlendir Çağdaş Sanat Fuarı Açıldı - Son Dakika
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Kahire'de Kadını Güçlendir Çağdaş Sanat Fuarı Açıldı

Kahire\'de Kadını Güçlendir Çağdaş Sanat Fuarı Açıldı

Empower Her Art Forum, Kahire'de 36 ülkeden sanatçıların eserlerini sergileyerek kadınları destekliyor.

18.05.2025 17:15
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Yunus Emre Enstitüsünün (YEE) desteğiyle Artoday Vakfı tarafından düzenlenen "Empower Her Art Forum"(Kadını Güçlendir Çağdaş Sanat Fuarı), Mısır'ın başkenti Kahire'de açıldı.

YEE'nin yazılı açıklamasına göre, Mısır Kültür Bakanlığı, Turizm ve Antik Eserler Bakanlığı ile Sosyal Dayanışma Bakanlığının himayelerinde gerçekleştirilen fuarın açılış törenine bakanlar, büyükelçiler, diplomatik misyon temsilcileri ve sanat dünyasından çok sayıda davetli katıldı.

Açılış konuşmalarının ardından, dünyanın ilk kadın müzesini kuran Alman sanatçı Marianne Pitzen'e onur ödülü takdim edildi.

Mısır'ın en büyük müzesi olan ve Piramitler bölgesinde yer alan Büyük Mısır Müzesi'nde başlayan fuarda, 36 ülkeden 200'ün üzerinde sanatçının eserleri sergileniyor.

Etkinlik, görkemli Antik Mısır eserlerine ev sahipliği yapan müzenin tarihi atmosferinde sanatseverlerle buluşuyor.

Kahire Yunus Emre Enstitüsünce hazırlanan Türkiye pavyonunda, seramikten resme uzanan 22 ayrı eser yer alıyor. Türk sanatçıların eserleri ve performansları, ziyaretçilerden büyük ilgi gördü.

Fuarda Türkiye'yi Elçin Ünal, İlgen Arzık, Özlem Kalkan Erenus, Nevin Yici, Selma Koç, Sema Barlas ve Tuğba Çelebi gibi sanatçılar temsil ediyor.

Etkinlik kapsamında 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla "Türkiye Günü" düzenlenecek. Bu özel günde ebru atölyesi, Türk mutfağından lezzetlerin sunulacağı etkinlikler ve müzik performansları gerçekleştirilecek.

Fuar, 20 Mayıs'a kadar ziyaretçilerini ağırlamaya devam edecek.

"Empower Her Art Forum"

Büyük Mısır Müzesi'nde düzenlenen fuar, dünyanın dört bir yanından seçkin kadın sanatçıları; büyükelçiler, diplomatlar, kamuoyunun tanınmış isimleri ile Mısır, Arap dünyası ve uluslararası sanat, medya ve kültür çevrelerinden önemli figürlerle bir araya getiriyor.

Sanatın, kadınların güçlendirilmesinde etkili bir araç olarak oynadığı kilit role odaklanan forum; görsel sanat sergileri, panel tartışmaları, etkileşimli atölyeler ve canlı resim performanslarını içeren çok yönlü bir platform sunuyor.

Etkinlik kapsamında, Artoday Vakfı ile Almanya'nın Bonn kentinde bulunan Kadınlar Müzesi arasında bir işbirliği protokolü imzalanması ve bu çerçevede 5 Mısırlı kadın sanatçıya yurt dışı seyahat bursu sağlanması planlanıyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kahire'de Kadını Güçlendir Çağdaş Sanat Fuarı Açıldı - Son Dakika

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