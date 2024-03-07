Kahire Yunus Emre Enstitüsü, Mısır\'da Türk Sebilleri ve Kitabeleri Konferansı Düzenledi

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Kahire Yunus Emre Enstitüsü (YEE), Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Kahire Eğitim Müşavirliği işbirliğiyle Mısır'da "Kahire'de Türk Sebilleri ve Kitabeleri" konferansı düzenledi.

YEE'den yapılan yazılı açıklamaya göre, "Kahire'de Türk Sebilleri ve Kitabeleri" konferansına, MEB Kahire Eğitim Müşaviri Prof. Dr. İbrahim Aslan, Kahire YEE Koordinatörü Emin Boyraz, Mısır'daki üniversitelerden akademisyenler, YEE kursiyerleri ve konuklar katıldı.

Boyraz, buradaki konuşmasında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Mısır ziyaretinde yaptığı açıklamaya atıfta bulunarak dünyada Türkçeye en fazla ilginin olduğu şubenin, Kahire YEE olduğunu belirtti.

Mısır ve Türkiye'yi kültürel miras bakımında ayırmanın pek mümkün olmadığını dile getiren Boyraz, "Aynı kültürel mirası hem İstanbul'da hem de Kahire'de gözlemleyebiliyoruz. Ortak tarihi ve kültürel mirasa sahibiz." ifadelerini kullandı.

Boyraz, "Son 1000 yıla baktığımızda Mısır'ın tarihiyle Türklerin tarihini birbirinden ayırmak mümkün değil. İşte bu nedenle, özellikle Türkiye'nin kültürel mirası olan eserleri, buradaki anıtları ve Türk evlerini önümüzdeki dönemde daha çok tanıtmak istiyoruz." diyerek bu mirasın, özellikle Türkler için kültürel ve akademik turizm rotalarını etkileyeceğini kaydetti.

"Mısır, dünya medeniyetlerinin kalbi"

Eğitim Müşaviri Aslan da Mısır'ın medeniyet, kültür ve sanat alanlarında tüm dünya medeniyetlerine kaynaklık eden bir yapıya sahip olduğuna işaret ederek ülkenin bu yönüyle hem dünya medeniyetlerinin hem de İslam kültür ve düşünce geleneğinin kalbi olduğunu vurguladı.

Aslan, Kahire'deki sebillerin Türk kültür ve medeniyet anlayışının bir parçası olarak bu geleneğe katkı sağladığını vurguladı.

Etkinlikte sunum yapan Antik Eserler Uzmanı Sara El-Nadi, Kahire'de Osmanlı döneminde inşa edilen sebilleri tanıttı, sebillerin üzerindeki Osmanlıca yazıları analiz etti.

El-Nadi, hat sanatının en güzel örneklerinden birini yansıtan sebillerdeki Osmanlıca yazıların gerek tarihsel boyutu gerekse Türk şiirinin inceliğini gösteren edebi yönüyle de dikkati çektiğini belirterek sebillerin her cihetten sahip olduğu değere işaret etti.

Sebil mimarlığının Osmanlı Devleti'nde büyük gelişim kaydettiğini ve Kahire'deki sebillerin de bu gelişmelerden müspet yönde etkilendiğini ifade eden El-Nadi, "Kahire'deki sebiller Türk ve Mısır insanının temizliğe ve hayırseverliğe olan ilgisini yansıtan, iki kültür arasındaki etkileşimi gösteren tarihsel anıtlar olarak kabul edilmektedir." diye konuştu.