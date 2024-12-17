Kahire ve Doha'dan Gazze için ateşkes çabası

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Mısır medyası, Kahire ile Doha makamlarının Gazze Şeridi'nde ateşkes anlaşmasına ulaşılması için yoğun çaba sarf ettiğini duyurdu.

Mısır'daki medya kurumlarından Kahire el-İhbariyye ve Extra News kanalları, Mısır ve Katar makamlarının Gazze Şeridi'nde bir ateşkese ulaşmak hedefiyle tüm taraflarla görüşmelerinde yoğun çaba gösterdiğini kaydetti.

Hamas Hareketi yaptığı yazılı açıklamada, Katar'da bugün ateşkes için ciddi ve olumlu görüşmelerin gerçekleştiğini, İsrail'in yeni şartları öne sürmekten vazgeçmesi durumunda anlaşmaya varılabileceğini duyurmuştu.

İsrail medyası da ülkedeki yetkililerin ateşkesten yana olduğunu belirtiyor

Öte yandan İsrail ordu radyosuna göre, İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, bugün yaptığı açıklamada, "Hamas ile bir esir takası ve ateşkes anlaşmasına oldukça yaklaştıklarını" duyurdu.

"Bizim için savaşta ilk hedefimiz esirlerin geri getirilmesidir" diyen Katz, kısmi dahi olsa anlaşmaya ulaşılmasını desteklediklerini ve esirlerin geri getirilmesi için her şeyi yapacaklarını söyledi.

İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar da Hamas'la yapılacak esir takası anlaşmasına destek verdiğini kaydetti.

Kanal 12'ye göre Saar, "Esirlerin geri getirilmesi için bir anlaşmayı destekliyorum, sanırım bu İsrail halkının çoğunun da arzusu." dedi.