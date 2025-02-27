Kahire'ye 97 Filistinli geliyor - Son Dakika
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Kahire'ye 97 Filistinli geliyor

İsrail'in serbest bıraktığı 642 Filistinliden 97'si Kahire'ye ulaştı, diğerleri için serbest bırakma çağrısı yapıldı.

27.02.2025 22:48
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- İsrail'in serbest bıraktığı 97 Filistinli Kahire'de

KAHİRE - İsrail'in gece saatlerinde ateşkes anlaşması çerçevesinde serbest bıraktığı 642 Filistinliden 97'si Mısır'ın başkenti Kahire'ye geldi.

İsrail'in ihlali nedeniyle geciken esir takası gece saatlerinde gerçekleşmesinin ardından serbest bırakkılan 642 Filistinliden 97'si Mısır'ın başkenti Kahire'ye geldi. Sınırı dışı edilen mahkumlar, aileleri ve sevdikleri tarafından sevinçle karşılanırken, diğer mahkumların da serbest bırakılması çağrısında bulunuldu.

Batı Şeria'daki Ofer Hapishanesinden serbest bırakılan 642 Filistinliden 456'sı Kızılhaç'a ait otobüslerle sabahın erken saatlerinde Gazze Şeridi'ne götürülmüştü.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Kahire'ye 97 Filistinli geliyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kahire'ye 97 Filistinli geliyor - Son Dakika
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