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Kahire Yunus Emre Enstitüsü Sultan II. Abdülhamid'in Yıldız Sarayı Fotoğraf Koleksiyonu'nu Sergiledi - Son Dakika
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Kahire Yunus Emre Enstitüsü Sultan II. Abdülhamid'in Yıldız Sarayı Fotoğraf Koleksiyonu'nu Sergiledi

Kahire Yunus Emre Enstitüsü, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılı dolayısıyla Sultan II. Abdülhamid'in Yıldız Sarayı Fotoğraf Koleksiyonu'nda yer alan Mısır albümlerini sergiledi. Etkinlikte, Mısır'ın sosyal, doğal, kültürel ve sanatsal mirası hakkında sunumlar yapıldı ve fotoğraf sergisi düzenlendi.

Kahire Yunus Emre Enstitüsü Sultan II. Abdülhamid\'in Yıldız Sarayı Fotoğraf Koleksiyonu\'nu Sergiledi
22.12.2023 - 16:41,  Güncelleme: 17:35
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Kahire Yunus Emre Enstitüsü (Kahire YEE), Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılı dolayısıyla "Sultan II. Abdülhamid'in Yıldız Sarayı Fotoğraf Koleksiyonu'nda Mısır Albümleri" konulu konferans ve sergi düzenledi.

Yıldız Teknik Üniversitesi Sultan II. Abdülhamid Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin işbirliğiyle Kahire Amerikan Üniversitesi'nde düzenlenen etkinlikte, Mısır'ın antik dönemden itibaren 19. yüzyılın sonuna kadar sahip olduğu sosyal, doğal, kültürel ve sanatsal mirasına ışık tutuldu.

Etkinliğe Türkiye'nin Kahire Büyükelçisi Salih Mutlu Şen, yabancı misyonların temsilcileri ile Mısır'ın kültür, sanat ve akademik çevrelerinden çok sayıda konuk katıldı.

Kahire Yunus Emre Enstitüsü Koordinatörü Emin Boyraz, yaptığı açılış konuşmasında, şunları söyledi:

"Türklerin Mısır'a duydukları bu alaka ve muhabbetin sadece günümüzde değil geçmişimizde de varlığının anlamlı bir örneği, bugünkü konferans ve sergimizin konusu olan Sultan Abdülhamid Han'ın Mısır albümleridir.

Biz iki ülke ve halkları arasında bağları bu anlamlı etkinlik vesilesiyle vurgulamaktan ve sizlerle paylaşmaktan mutluluk duyuyoruz."

Boyraz, Sultan Abdülhamid Han'ın Filistin topraklarına sahip çıkmasıyla sadece Türkiye'de değil tüm coğrafyada yaşayanların gönlünde özel bir yeri olduğunu dile getirdi.

Etkinlikte, Yıldız Teknik Üniversitesi Sultan II. Abdülhamid Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Ayşe Melek Özyetgin ve Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Türk İslam Sanat Tarihi Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Ayşe Ersay Yüksel tarafından Sultan II. Abdülhamid'in fotoğraf koleksiyonunda yer alan Mısır albümleri hakkında sunumlar yapıldı.

AA muhabirine açıklamada bulunan Özyetgin, "Sultan Abdülhamid'in himayesiyle 19. yüzyılın sonunda sarayda çok zengin bir fotoğraf koleksiyonu oluşturulmuş. Bu fotoğraf koleksiyonu içinde Osmanlı coğrafyasının dışında 50'ye yakın ülkenin 19. yüzyıldaki ülke ve coğrafyaların fotoğrafları yer alır." dedi.

Bunların içinde albüm sayısı en fazla ülkenin Mısır olduğuna dikkati çeken Özyetgin, şunları kaydetti:

"Koleksiyonda yer alan Mısır albümleri 20 albüm içinde 800'ü aşkın fotoğraftan oluşuyor. Bu miras sadece Türkiye'nin değil aynı zamanda içerdiği dünyanın farklı coğrafyalarına ait fotoğraflarla ortak evrensel bir belleğin de parçasıdır.

Yani dünya mirasının ortak bir ürünüdür. Dolayısıyla Kahire'ye gelmek, bu koleksiyonu tanıtmak bizim için çok mutluluk vericidir."

Özyetgin, Mısır albümleri üzerine yaptıkları söz konusu etkinliğin Türk-Mısır halklarının kardeşliğine ve dostluğuna güzel bir hediye olması temennisinde bulundu.

Yüksel ise "Etkinlikte yaptığımız sunumlar iki ülke ilişkilerinin ne kadar kadim olduğunu, hem antik hem İslami dönem Mısır'ın mimari mirasına hem de sosyal hayatına dair zengin bir içeriğin aslında iki ülkenin ne kadar gündeminde olduğunu gösterdi." diye konuştu.

Etkinlik kapsamındaki fotoğraf sergisinin kapıları, Kahire Amerikan Üniversitesi Tahrir Kampüsü'nde 2 Ocak 2024'e kadar ziyaretçilere açık kalacak.???????

Kahire Yunus Emre Enstitüsü, kurulduğu 2010 yılından bu yana Türkçe eğitiminin yanı sıra, her yıl kültür ve sanat alanlarında Mısırlılara yönelik çok sayıda etkinlik düzenliyor.

Kaynak: AA
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