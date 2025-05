Kahraman Ordunun Coğrafi Bilgi İhtiyacı

MİLLİ Savunma Bakanı Yaşar Güler, "Kahraman ordumuzun yurt içi ve sınır ötesinde üstlendiği görevler dikkate alındığında coğrafi bilgiye olan ihtiyacı açık bir şekilde görülmektedir. Dolayısıyla kahraman Mehmetçiğin görev yaptığı bölgelerin en iyi şekilde tanınması ile coğrafi bilginin doğru yönetilmesi ve etkin kullanılması sahadaki başarılarımız açısından oldukça kritik" dedi.

Bakan Güler, Harita Genel Müdürlüğü'nün kuruluşunun 130'uncu yıl dönümü ve 'Haritacılar Günü' dolayısıyla düzenlenen törene katıldı. Törende Bakan Güler'in beraberinde Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ve Bakan Yardımcıları Şuay Alpay, Bilal Durdalı ve Musa Heybet de yer aldı. Burada bir konuşma yapan Bakan Güler, Harita Genel Müdürlüğünün kuruluşunun 130'uncu yıl dönümünü kutlayarak, "Harita teşkilatımız, kahraman ordumuzun öncülüğünde 1895 yılında Harita Komisyonu adıyla kurulmuş, geçen 130 yıllık süreçte, Türk Silahlı Kuvvetlerimizin her seviyedeki harita ve coğrafi bilgi ihtiyaçlarını karşılayan stratejik bir birim haline gelmiştir. Benim de 2009-2010 yılları arasında Komutanlığını yürütmekten büyük bir şeref duyduğum harita teşkilatımız bugün, sahip olduğu imkan ve kabiliyetleri, donanımlı personeli ve modern altyapısı ile ülkemizde öncü uluslararası da alanda seçkin bir konumdadır" dedi.

'HARİTACILIK FAALİYETLERİNİN ÖNEMİ ARTIYOR'

Güvenlik ortamının her zamankinden çok daha karmaşık ve hassas bir yapıda olduğunu söyleyen Bakan Güler, "Ülkeler arasındaki nüfuz mücadelelerinin yayıldığı ve jeopolitik gerginliklerin hat safhaya çıktığı, buna bağlı olarak da asimetrik tehditlerin arttığı kritik bir süreçten geçiyoruz. Teknolojik gelişmelerin belirleyici olduğu bu dönemde coğrafi bilgi sistemleri ve haritacılık faaliyetleri de milli güvenliğin temel unsurlarından biri olarak önemini sürekli artırmaktadır. Nitekim kahraman ordumuzun yurt içi ve sınır ötesinde üstlendiği görevler dikkate alındığında coğrafi bilgiye olan ihtiyacı açık bir şekilde görülmektedir. Dolayısıyla kahraman Mehmetçiğin görev yaptığı bölgelerin en iyi şekilde tanınması ile coğrafi bilginin doğru yönetilmesi ve etkin kullanılması sahadaki başarılarımız açısından oldukça kritiktir. Bu çerçevede Harita Genel Müdürlüğümüz yalnızca harita üretimi yapan bir birim değil aynı zamanda sahadaki harekat kabiliyet ve üstünlüğümüze doğrudan katkı sağlayan stratejik merkezlerimizden biri olarak faaliyetlerini büyük bir başarıyla sürdürmektedir.

'YERLİ VE MİLLİ HARİTACILIĞIMIZI DAHA İLERİYE TAŞIYACAK ÇALIŞMALARA DA ÖNCÜLÜK EDİYORSUNUZ'

Bakan Güler konuşmasının devamında şu ifadeleri kullandı;

"Genel Müdürlüğümüzün siz seçkin mensupları bir yandan sorumluluğunuza verilen görevleri yerine getiriyor, bir yandan da teknolojinin hızla değiştiği günümüzde yerli ve milli haritacılığımızı daha ileriye taşıyacak çalışmalara da öncülük ediyorsunuz. Çalışmalarınızı ve gayretlerinizi yakından ve memnuniyetle takip ettiğimi, bundan sonra da sizlerden daha nice güzide projeler ve işler beklediğimi özellikle belirtmek isterim. Bu kapsamda icra ettiğiniz her faaliyetin, geliştirdiğiniz her projenin kahraman ordumuzun gücüne güç katacağına ve milli savunma sistemimizin çağın gereklerine uygun şekilde ilerlemesine büyük katkılar sağlayacağına gönülden inanıyorum. Bu vesileyle, 130 yıllık köklü bir maziye sahip Harita Genel Müdürlüğümüzün siz kıymetli personelini ve değerli büyüklerimizi ortaya koyduğunuz özverili çalışmalardan dolayı takdir ediyor, her birinize ayrı ayrı şükranlarımı sunuyorum."