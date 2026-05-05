Kahramankazan Belediye Başkanı Çırpanoğlu: "İki Yıl Üst Üste Kupa Kaldıran Belediyesporumuz İnşallah 3. Lig'e Adım Atacak" - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kahramankazan Belediye Başkanı Çırpanoğlu: "İki Yıl Üst Üste Kupa Kaldıran Belediyesporumuz İnşallah 3. Lig'e Adım Atacak"

05.05.2026 15:23  Güncelleme: 16:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kahramankazan Belediye Başkanı Selim Çırpanoğlu, Kahramankazan Belediyespor’un Bölgesel Amatör Lig (BAL) şampiyonluğunu kutlayarak, "İki yıl üst üste kupa kaldıran belediyesporumuz inşallah 3. Lig'e adım atacak. Teknik heyetimize, futbolcularımıza ve yönetimimize çok çok teşekkür ediyorum" dedi.

(ANKARA) - Kahramankazan Belediye Başkanı Selim Çırpanoğlu, Kahramankazan Belediyespor'un Bölgesel Amatör Lig (BAL) şampiyonluğunu kutlayarak, "İki yıl üst üste kupa kaldıran belediyesporumuz inşallah 3. Lig'e adım atacak. Teknik heyetimize, futbolcularımıza ve yönetimimize çok çok teşekkür ediyorum" dedi.

Kahramankazan Belediyesi 2026 mayıs ayı olağan meclis toplantısı, Çırpanoğlu yönetiminde gerçekleştirildi. Yoklama ve gündem maddelerinin oylanmasıyla başlayan toplantıda; spordan savunma sanayisine, imar revizyonundan sosyal yardımlara kadar pek çok konu masaya yatırıldı.

Belediyespor'da şampiyonluk gururu

Toplantının açılışında Kahramankazan Belediyespor'un BAL şampiyonluğunu kutlayan Çırpanoğlu, kulübün TFF 3. Lig yolundaki hedeflerini de şu sözlerle aktardı:

"Kahramankazan Belediyespor'umuz tarihinde ilk defa BAL Ligi'nde şampiyon oldu ve TFF 3. Lig'e doğru adım adım var gücüyle ilerliyor. Normalde statü gereği direkt çıkması gerekiyordu ama bu sene statü değişikliği nedeniyle önce 17 Mayıs'ta rakibimizi bekleyeceğiz. İnşallah o maçı kazandığımız takdirde Türkiye Şampiyonası'ndaki kura neticesinde TFF 3. Lig'e adım atacağımızı düşünüyoruz. İki yıl üst üste kupa kaldıran belediyesporumuz inşallah üçüncü lige adım atacak. Teknik heyetimize, futbolcularımıza ve yönetimimize çok çok teşekkür ediyorum."

Kurban Bayramı hazırlıkları sürüyor

Yaklaşan Kurban Bayramı öncesi belediyenin tüm birimleriyle sahada olacağını belirten Çırpanoğlu, "Belediyemiz eksiksiz olarak çalışmalarını yürütecek. Hem hijyen noktasında hem çöp toplama noktasında elinden geleni yapacak. Zabıta ekiplerimiz, Veteriner İşleri Müdürlüğü'müz sahada olacak. İnşallah Kahramankazan'ımızda güzel bir Kurban Bayramı idrak edeceğiz. Kurban Bayramımız şimdiden mübarek olsun" dedi.

Yeni Sanayi Bölgesi'nde asfalt gecikmesine "Enerjisa" açıklaması

Yeni Sanayi Bölgesi'ndeki asfalt çalışmalarıyla ilgili yaşanan teknik gecikmeye değinen Çırpanoğlu, sorumluluğun belediyeden kaynaklı olmadığını vurgulayarak, "Söz verdiğimiz üzere oradaki asfalt çalışmalarımız, kazı çalışmalarımız başladı. Tam bu hafta asfalt atmaya gidecekken Enerjisa; aydınlatma kablolarını yer altına alacağıyla ilgili bilgi vermiş durumda. Asfalt atacağımız hafta buraya girilmesi bizleri geciktirme durumuna sevk etti. Oradaki yaşanan gecikme bizlerden kaynaklı değil Enerjisa'nın yapacağı çalışmadan dolayıdır. Yoksa bu hafta sıcak asfalt çalışmasına başlayacaktık" diye konuştu.

Çırpanoğlu ayrıca Ankara Bulvarı'ndaki yol sorunlarına işaret ederek, "Ankara Bulvarı'nı tamamen elden geçirmeyi düşünüyoruz. Adliye bölgesindeki yolda engebeler, çökükler olduğunu görüyorum. Diğer yerlere de baktırıp eksikleri gidereceğiz" dedi.

İmar planında "Her daireye otopark" dönemi

İlçenin geleceğini planlamak için imar revizyonuna gideceklerini açıklayan Çırpanoğlu, "Kahramankazan'ın minimum 10 yılı ile alakalı bir karar almış oluyoruz. 2015 yılında alınan imar kararını revize edeceğiz. Her daire için otopark, her daire için kapalı çocuk oyun alanı ve fiziki ağaç dikilmesi hususlarını plan notlarına ekleyelim. Kahramankazan'ın 2-3 yıl sonra otoparkla ilgili sıkıntılar çekeceğini öngörüyoruz. Bu konuyla ilgili herkesin hassasiyet göstermesini istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Savunma sanayi yatırımları için belediye arazisinin kamu yararına tahsisi konusuna değinen Çırpanoğlu, "Ülkemizin savunma sanayisi hızla ilerliyor. TUSAŞ, BMC Power gibi yatırımlar ilçemize geliyor. Belediyenin, Bakanlıklarımızın ve Cumhurbaşkanlığımızın lehine, ülke savunmasının menfaatine bir karar olduğunu düşünerek konuyu gündeme taşıdık" diye konuştu.

"Benim tarzımı tavrımı bilen herkes böyle bir şeye müsaade etmeyeceğimi çok iyi bilir"

Toplantının dilek ve temenniler kısmında AK Parti Grup Başkanı Mehmet Yurtoğlu'nun, bir vatandaşın siyasi paylaşımları nedeniyle sosyal yardımının kesilmekle tehdit edildiği iddiası üzerine konuşan Çırpanoğlu, "Eğer öyle bir şey varsa hemen o personelin işine son verelim. O derece kesin ve kati konuşuyorum. Hizmet yapılırken partisine mi bakılır? Benim tarzımı tavrımı bilen herkes böyle bir şeye müsaade etmeyeceğimi çok iyi bilir. O konu benim için çok hassas. Belediye personeline hemen savunmasını alırız veya görevine son veririz. Burası bir siyasi partinin ilçe teşkilatı değil. Maddi durumu elverişsiz insan belediyeden eli boş dönmez" dedi.

Toplantı, kırsal mahallelerde su bedeli indirimine Aydın Mahallesi'nin de eklenmesi konusunun görüşülmesi ve bir sonraki toplantının 1 Haziran Pazartesi günü yapılması kararının alınmasıyla sona erdi.

Kaynak: ANKA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kahramankazan Belediye Başkanı Çırpanoğlu: 'İki Yıl Üst Üste Kupa Kaldıran Belediyesporumuz İnşallah 3. Lig'e Adım Atacak' - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
BAE’de petrol tesisine İHA saldırısı BAE'de petrol tesisine İHA saldırısı
İBB, Halk Ekmek’e yüzde 25 zam yaptı İBB, Halk Ekmek'e yüzde 25 zam yaptı
Vitor Pereira’nın Nottinham Forest’ı Chelsea’yi deplasmanda paramparça etti Vitor Pereira'nın Nottinham Forest'ı Chelsea'yi deplasmanda paramparça etti
Şanlıurfa’nın Birecik ve Viranşehir ilçelerinde eğitime 4 gün ara Şanlıurfa'nın Birecik ve Viranşehir ilçelerinde eğitime 4 gün ara
İzmir’de mayısta kar manzarası İzmir'de mayısta kar manzarası
Kabine sonrası, Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan enflasyon rakamlarına ilk yorum Kabine sonrası, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan enflasyon rakamlarına ilk yorum
Kurban Bayramı tatili 9 gün oldu Kurban Bayramı tatili 9 gün oldu
Beşiktaş’a kupa maçı öncesi şok Yıldız isim sezonu kapattı Beşiktaş'a kupa maçı öncesi şok! Yıldız isim sezonu kapattı
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan evlilik kredisinde hibe müjdesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan evlilik kredisinde hibe müjdesi

16:31
Mehmet Ali Aydınlar, Fenerbahçe başkan adayı olmayacak
Mehmet Ali Aydınlar, Fenerbahçe başkan adayı olmayacak
16:30
Türkiye’den stratejik hamle 6000 kilometre menzilli “Yıldırımhan“ tanıtıldı
Türkiye’den stratejik hamle! 6000 kilometre menzilli "Yıldırımhan" tanıtıldı
16:20
Süper Lig ekibi, Amedspor’u tebrik paylaşımını kaldırdı
Süper Lig ekibi, Amedspor'u tebrik paylaşımını kaldırdı
15:45
Özgür Özel teknedeki eğlence görüntülerine ilk kez yanıt verdi
Özgür Özel teknedeki eğlence görüntülerine ilk kez yanıt verdi
15:44
Arda Turan’dan bomba Galatasaray teknik direktörlüğü sözleri
Arda Turan'dan bomba Galatasaray teknik direktörlüğü sözleri
15:27
TikTok’ta skandal yayın Emniyet baskın yaptı, gerçek çok başka çıktı
TikTok'ta skandal yayın! Emniyet baskın yaptı, gerçek çok başka çıktı
15:06
Romanya’da güven oyu alamayan hükümet düştü Başbakan görevden alındı
Romanya'da güven oyu alamayan hükümet düştü! Başbakan görevden alındı
14:36
Tanju Özcan, yasak aşkıyla yazışmaları için eşinden özür diledi
Tanju Özcan, yasak aşkıyla yazışmaları için eşinden özür diledi
14:36
Eylem Tok “Aile ile anlaştık“ dedi, acılı babadan jet hızında yanıt geldi
Eylem Tok "Aile ile anlaştık" dedi, acılı babadan jet hızında yanıt geldi
14:27
Ünlü termos markası 8.2 milyon ürününü geri çağırdı Kapakları 3 kişi kör etti
Ünlü termos markası 8.2 milyon ürününü geri çağırdı! Kapakları 3 kişi kör etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.05.2026 16:57:11. #.0.4#
SON DAKİKA: Kahramankazan Belediye Başkanı Çırpanoğlu: "İki Yıl Üst Üste Kupa Kaldıran Belediyesporumuz İnşallah 3. Lig'e Adım Atacak" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.