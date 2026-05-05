Kahramankazan Belediye Başkanı Çırpanoğlu: "İki Yıl Üst Üste Kupa Kaldıran Belediyesporumuz İnşallah 3. Lig'e Adım Atacak"

(ANKARA) - Kahramankazan Belediye Başkanı Selim Çırpanoğlu, Kahramankazan Belediyespor'un Bölgesel Amatör Lig (BAL) şampiyonluğunu kutlayarak, "İki yıl üst üste kupa kaldıran belediyesporumuz inşallah 3. Lig'e adım atacak. Teknik heyetimize, futbolcularımıza ve yönetimimize çok çok teşekkür ediyorum" dedi.

Kahramankazan Belediyesi 2026 mayıs ayı olağan meclis toplantısı, Çırpanoğlu yönetiminde gerçekleştirildi. Yoklama ve gündem maddelerinin oylanmasıyla başlayan toplantıda; spordan savunma sanayisine, imar revizyonundan sosyal yardımlara kadar pek çok konu masaya yatırıldı.

Belediyespor'da şampiyonluk gururu

Toplantının açılışında Kahramankazan Belediyespor'un BAL şampiyonluğunu kutlayan Çırpanoğlu, kulübün TFF 3. Lig yolundaki hedeflerini de şu sözlerle aktardı:

"Kahramankazan Belediyespor'umuz tarihinde ilk defa BAL Ligi'nde şampiyon oldu ve TFF 3. Lig'e doğru adım adım var gücüyle ilerliyor. Normalde statü gereği direkt çıkması gerekiyordu ama bu sene statü değişikliği nedeniyle önce 17 Mayıs'ta rakibimizi bekleyeceğiz. İnşallah o maçı kazandığımız takdirde Türkiye Şampiyonası'ndaki kura neticesinde TFF 3. Lig'e adım atacağımızı düşünüyoruz. İki yıl üst üste kupa kaldıran belediyesporumuz inşallah üçüncü lige adım atacak. Teknik heyetimize, futbolcularımıza ve yönetimimize çok çok teşekkür ediyorum."

Kurban Bayramı hazırlıkları sürüyor

Yaklaşan Kurban Bayramı öncesi belediyenin tüm birimleriyle sahada olacağını belirten Çırpanoğlu, "Belediyemiz eksiksiz olarak çalışmalarını yürütecek. Hem hijyen noktasında hem çöp toplama noktasında elinden geleni yapacak. Zabıta ekiplerimiz, Veteriner İşleri Müdürlüğü'müz sahada olacak. İnşallah Kahramankazan'ımızda güzel bir Kurban Bayramı idrak edeceğiz. Kurban Bayramımız şimdiden mübarek olsun" dedi.

Yeni Sanayi Bölgesi'nde asfalt gecikmesine "Enerjisa" açıklaması

Yeni Sanayi Bölgesi'ndeki asfalt çalışmalarıyla ilgili yaşanan teknik gecikmeye değinen Çırpanoğlu, sorumluluğun belediyeden kaynaklı olmadığını vurgulayarak, "Söz verdiğimiz üzere oradaki asfalt çalışmalarımız, kazı çalışmalarımız başladı. Tam bu hafta asfalt atmaya gidecekken Enerjisa; aydınlatma kablolarını yer altına alacağıyla ilgili bilgi vermiş durumda. Asfalt atacağımız hafta buraya girilmesi bizleri geciktirme durumuna sevk etti. Oradaki yaşanan gecikme bizlerden kaynaklı değil Enerjisa'nın yapacağı çalışmadan dolayıdır. Yoksa bu hafta sıcak asfalt çalışmasına başlayacaktık" diye konuştu.

Çırpanoğlu ayrıca Ankara Bulvarı'ndaki yol sorunlarına işaret ederek, "Ankara Bulvarı'nı tamamen elden geçirmeyi düşünüyoruz. Adliye bölgesindeki yolda engebeler, çökükler olduğunu görüyorum. Diğer yerlere de baktırıp eksikleri gidereceğiz" dedi.

İmar planında "Her daireye otopark" dönemi

İlçenin geleceğini planlamak için imar revizyonuna gideceklerini açıklayan Çırpanoğlu, "Kahramankazan'ın minimum 10 yılı ile alakalı bir karar almış oluyoruz. 2015 yılında alınan imar kararını revize edeceğiz. Her daire için otopark, her daire için kapalı çocuk oyun alanı ve fiziki ağaç dikilmesi hususlarını plan notlarına ekleyelim. Kahramankazan'ın 2-3 yıl sonra otoparkla ilgili sıkıntılar çekeceğini öngörüyoruz. Bu konuyla ilgili herkesin hassasiyet göstermesini istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Savunma sanayi yatırımları için belediye arazisinin kamu yararına tahsisi konusuna değinen Çırpanoğlu, "Ülkemizin savunma sanayisi hızla ilerliyor. TUSAŞ, BMC Power gibi yatırımlar ilçemize geliyor. Belediyenin, Bakanlıklarımızın ve Cumhurbaşkanlığımızın lehine, ülke savunmasının menfaatine bir karar olduğunu düşünerek konuyu gündeme taşıdık" diye konuştu.

"Benim tarzımı tavrımı bilen herkes böyle bir şeye müsaade etmeyeceğimi çok iyi bilir"

Toplantının dilek ve temenniler kısmında AK Parti Grup Başkanı Mehmet Yurtoğlu'nun, bir vatandaşın siyasi paylaşımları nedeniyle sosyal yardımının kesilmekle tehdit edildiği iddiası üzerine konuşan Çırpanoğlu, "Eğer öyle bir şey varsa hemen o personelin işine son verelim. O derece kesin ve kati konuşuyorum. Hizmet yapılırken partisine mi bakılır? Benim tarzımı tavrımı bilen herkes böyle bir şeye müsaade etmeyeceğimi çok iyi bilir. O konu benim için çok hassas. Belediye personeline hemen savunmasını alırız veya görevine son veririz. Burası bir siyasi partinin ilçe teşkilatı değil. Maddi durumu elverişsiz insan belediyeden eli boş dönmez" dedi.

Toplantı, kırsal mahallelerde su bedeli indirimine Aydın Mahallesi'nin de eklenmesi konusunun görüşülmesi ve bir sonraki toplantının 1 Haziran Pazartesi günü yapılması kararının alınmasıyla sona erdi.