Kahramankazan Belediyesi İlçe Genelinde Çalışmalarını Sürdürüyor

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(ANKARA)- Kahramankazan Belediyesi, ilçe genelinde yol iyileştirme ve kaldırım taşlarını yenileme, asfalt serim, beton döküm, kreşlerde ve gündüz bakımevlerinde yangın çıkış tadilatı çalışmalarını gerçekleştiriyor.

Kahramankazan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda, 1 No'lu Kapalı Halı Saha'nın aydınlatma projektörleri yenilendi ve Fethiye Mahallesi'nde Çeşme Su Hattı kazısı sürdürülüyor. Ahi Mahallesi'nde arazi yolu açılırken, aynı bölgede Fethiye Mahallesi'nde arazi yolunun iyileştirilmesi devam ediyor.

Atatürk Mahallesi GMK Caddesi üzerinde bozulan kaldırım taşlarının tamiri yapılıyor ve Gündüz Bakımevi ile Kreş 'in yangın çıkış tadilatı gerçekleştiriliyor. Karalar Mahallesi Köy Konağı'nın girişine beton döküm çalışması yapılırken, Ankara Bulvarı'nda su arızasından dolayı kazılan orta refüjün tamiri devam ediyor.

Kayı Mahallesi Hamdiye Ünlü İlkokulu bahçesine logar kapakları konulurken, Atatürk Mahallesi İbrahim Çavuş Caddesi'nde engelli vatandaşlar için giriş kapısına beton atıldı. Yıldırım Beyazıt Mahallesi Durhasan Caddesi'nde biriken suyun bina girişini engellememesi için bordür taşları yapımı ve beton atımı gerçekleştiriliyor.

Fatih Mahallesi 3139 Sokak'taki Dere Yatağı Köprüsü'ne korkuluk yapılıyor. Kanuni Sultan Süleyman Mahallesi'nde sokak yoluna asfalt kırığı serimi yapılırken, Kılıçlar Mahallesi Sürsefa Piknik Alanı yoluna taşlı malzeme serimi gerçekleştiriliyor. Ayrıca, Fatih Mahallesi İbrahim Bitik İlkokulu'nun kantin alanına beton dökülüyor ve Ankara Büyükşehir Belediyesi döküm alanında sulama işlemi gerçekleştiriliyor.

Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, bu faaliyetlerle Kahramankazan'ın çeşitli bölgelerinde hizmet kalitesini artırmayı hedefliyor.