Kahramankazan'da 109 Kilo Uyuşturucu Ele Geçirildi
Kargo merkezinde 109 kilo eroin bulundu, 1 kişi tutuklandı, soruşturma devam ediyor.
Ankara'nın Kahramankazan ilçesindeki bir kargo aktarma merkezinde 109 kilo 300 gram uyuşturucu ele geçirildi, 1 kişi tutuklandı.
Adli kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Kahramankazan Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, 21 Ağustos'ta ilçedeki bir kargo aktarma merkezinde kontrol gerçekleştirildi.
Narkotik köpeğinin tepki verdiği 3 kargo paketinde Cumhuriyet savcısı nezaretinde yapılan aramada, 109 kilo 300 gram eroin bulundu.
Kargoyu takibe alan İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 24 Ağustos'ta paketleri teslim alan A.S'yi yakaladı.
Gözaltına alınan şüpheli, Kahramankazan Cumhuriyet Başsavcılığındaki işlemlerinin ardından sevk edildiği sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Soruşturma kapsamında olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen şüpheli M.A.B. hakkında da tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarıldı.
Kargoların gönderilme süreci ve bağlantılı kişilerin tespiti amacıyla Van Cumhuriyet Başsavcılığı ile Van İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüyle koordinasyon sağlandı.
Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.
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