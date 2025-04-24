Kahramankazan'da 23 Nisan'da Renkli Etkinlikler Düzenlendi

(ANKARA) - Kahramankazan Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla ilçe genelinde renkli etkinlikler düzenledi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 105'inci açılış yıl dönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, tüm yurtta olduğu gibi Kahramankazan'da da çeşitli etkinlik ve törenlerle kutlandı.

Milli Egemenlik Parkı'nda çelenk sunma töreni ile başlayan etkinliklere, Kahramankazan Kaymakamı Abdullah Selim Parlar, Belediye Başkanı Selim Çırpanoğlu, Kahramankazan Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Onurkan Gülderen, siyasi parti temsilcileri, mülki ve idari amirler, ilçe protokolü ve vatandaşlar katıldı.

Çocuklar oratoryo, koro ve şiir gösterileri sergiledi

Çelenk sunma töreninin ardından ilçe protokolü ile birlikte 15 Temmuz Şehitleri ve Demokrasi Müzesi'nde Atatürk İlkokulu tarafından hazırlanan "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Töreni"ne katılan Çırpanoğlu, ilkokul öğrencilerinin bayram heyecanına ortak oldu. Ana sınıfı öğrencileri başta olmak üzere ilkokulda öğrenim gören tüm öğrenciler; halk oyunları, oratoryo gösterileri, şiir dinletisi ve koro eşliğinde bayramlarını çoşkuyla kutladı.

İlçe genelinde düzenlenen okullararası kompozisyon ve resim yarışmalarında derece alan öğrenciler de ödüllerini, Kaymakam Parlar, Başkan Çırpanoğlu ve ilçe protokolünün elinden aldı.

Hava Kuvvetleri Komutanlığı Bandosu, öğrencilerle birlikte sahne aldı

15 Temmuz Şehitleri ve Demokrasi Müzesi'ndeki programın ardından Milli Egemenlik İlkokulu'nda düzenlenen kutlama programına da katılan Çırpanoğlu, ilçe protokolü ile beraber mini konseri dinledi. Konserde öğrencilerden oluşan Türk bayrağı selamlaması ile alana gelen Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı bando takımı, öğrenciler eşliğinde, "Ankara Marşı", "Dönmez Geri Türk'ün Askeri", " Üsküdar'a Gider İken", "Bugün Bayram", "Atabarı" eserlerini seslendirdi.