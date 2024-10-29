Kahramankazan\'da Cumhuriyet\'in 101\'inci Yılı, Törenle Kutlandı

Güncel

(ANKARA)- Kahramankazan Belediye Başkanı Selim Çırpanoğlu, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 101'inci yılı dolayısıyla Kahramankazan Kaymakamlığı tarafından düzenlenen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı programına katıldı.

Kahramankazan Kaymakamlığı, Cumhuriyet'in kuruluşunun 101'inci yılı dolayısıyla bir program düzenledi. Program çerçevesinde Milli Egemenlik Parkı'nda gerçekleştirilen çelenk sunma törenine, Kaymakam Abdullah Selim Parlar, Garnizon Komutanı Kenan Güler, Belediye Başkanı Selim Çırpanoğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Onurkan Gülderen ve siyasi parti temsilcileri katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam eden tören,vatandaşlardan da yoğun ilgi gördü.

Çelenk sunma töreninin ardından Başkan Selim Çırpanoğlu, Kocatepe Koleji'nin düzenlediği 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinliklerine katıldı. Okul öğrencileri tarafından hazırlanan gösterileri izleyen Çırpanoğlu, öğrencilere ve okul yönetimine teşekkür ederek, Cumhuriyet'in değerlerini yaşatmanın önemine vurgu yaptı.

"Cumhuriyet Bayramı'mızı kutluyorum"

Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kritik bir dönemden geçtiğini söyleyen Başkan Çırpanoğlu, TUSAŞ tesislerine düzenlenen terör saldırısında şehit olan taksici Murat Arslan'ı anarak,"Türkiye'nin içinde bulunduğu bu zor şartlarda birlik ve beraberlik içerisinde olmamız gerekiyor. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin 19 Mayıs, 23 Nisan ve bugün 29 Ekim'de olduğu gibi milli bayramlarına sımsıkı sarılan, Atatürk'ün ışığında geleceği aydınlatacak öğrencilerle bir araya gelmekten gurur duyuyorum. Öğrencilerimiz yaptıkları gösterilerle Mustafa Kemal Atatürk'ün askeri olacaklarını bizlere gösterdiler. Bu anlamlı günde Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını rahmet yad ediyorum. Cumhuriyet Bayramı'mızı kutluyorum" dedi.

Ülkeye faydalı nesillerin yetişmeye devam edeceğini belirten Çırpanoğlu, gerçekleştirilen menfur terör saldırısı sonrası milli bayramların daha da önemli olduğunu söyledi.

Cumhuriyet'in 101'inci yılını kutlayan miniklerle hatıra fotoğrafı çektiren Başkan Selim Çırpanoğlu, öğrencilerle bir arada olmaktan mutluluk duyduğunu vurguladı.