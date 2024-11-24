Kahramankazan\'da Öğretmenler Günü Kutlandı

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Kahramankazan Belediye Başkanı Selim Çırpanoğlu, Öğretmenler Günü dolayısıyla öğretmenlerin onuruna yemek organizasyonu düzenledi.

Özel bir tesiste düzenlenen yemekli programa Kaymakam Abdullah Selim Parlar, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Onurkan Gülderen, Ankara Milli Eğitim Müdürü Yaşar Koçak ve aileleriyle birlikte çok sayıda öğretmen katıldı.

Belediye Başkanı Selim Çırpanoğlu İlçe Milli Eğitim Müdürü Kemal Yıldırım ile birlikte davete katılan öğretmenleri karşıladı, gül hediye etti.

Öğretmenler onuruna verilen yemeğin ardından konuşan Başkan Çırpanoğlu, Kahramankazan'da eğitimin kalitesinin daha da artırılması için belediye olarak görev ve sorumluluklarını yerine getirmeye çalıştıklarını ifade ederek, "Bu güzel günde öğrencilerimiz ve velilerimiz için hazırladığımız güzel bir programımızı sizlerle paylaşmak istiyorum. Kahramankazan Dijital Akademisi adı altında 8 ve 12 sınıflara YKS ve LYS öğrencilerimize yönelik bir dijital çalışmamız var. Önümüzdeki haftadan itibaren okullarımızdaki öğrencilerimize ücretsiz bir şekilde evlerindeki dershaneyi kendilerine sunacağız." dedi.