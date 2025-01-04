Sarıkamış Şehitleri İçin Anma Yürüyüşü

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(ANKARA) - Kahramankazan Belediyesi ile Kahramankazan Kaymakamlığı tarafından Sarıkamış şehitlerini anmak için yürüyüş düzenlendi.

Sarıkamış şehitleri için düzenlenen yürüyüşe, Kahramankazan Kaymakamı Abdullah Selim Parlar, Garnizon Komutanı Kenan Güler, Kahramankazan Belediye Başkan Vekili İsa Çidem, ilçe protokolü, sivil toplum kuruluşu ve siyasi parti temsilcileri, öğrenciler ile vatandaşlar katıldı. Etkinlik, Kahramankazan Müftülüğü'nden başlayıp, Ulu Cami'ye kadar devam etti.

Yürüyüşün sonunda, Ulu Cami önünde Sarıkamış şehitleri için mevlit okundu. Kortej yürüyüşüne katılan siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları, şehit aileleri ve gaziler, Kahramankazan 15 Temmuz Gaziler ve Şehit Aileleri Derneği'ni ziyaret etti. İlçe Müftüsü Abdullah Yalman, başta Sarıkamış şehitleri olmak üzere tüm şehitler için dua etti.