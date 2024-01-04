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Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, 'Yılın Kareleri 2023' oylamasına katıldı - Son Dakika
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Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, 'Yılın Kareleri 2023' oylamasına katıldı

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Anadolu Ajansı'nın (AA) 'Yılın Kareleri 2023' oylamasına katılarak, 5 farklı kategoride yer alan fotoğrafları inceledi. Güngör, deprem ve Gazze'ye destek kategorilerindeki fotoğrafları oyladığını belirterek, fotoğrafların her birinin ayrı bir hikayesi olduğunu ve 2023 yılını özetlediğini ifade etti.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, \'Yılın Kareleri 2023\' oylamasına katıldı
04.01.2024 - 15:00,
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Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2023'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri 2023" oylamasına katıldı.

Güngör, makamında, AA foto muhabirleri ile muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği, 5 kategoride oylamaya sunulan fotoğrafları inceledi.

Güngör, " Deprem: Umut" kategorisin Evrim Aydın'ın "Aralıksız çalışma", " Gazze: Kanıt" seçkisinden Shadi Al Tabatibi'nin "Yıkım" fotoğrafını oyladı.

"Çevre ve Yaşam" kategorisinde Sayim Harmancı'nın "Dağlar arasında" fotoğrafını seçen Güngör, "Haber" kategorisinde Murat Kula'nın " Filistin'e destek", "Spor" kategorisinde ise Annika Hammerschlag'ın "Çöplük topçuları" fotoğrafları tercih etti.

Güngör, 2023 yılında 11 ili etkileyen ve "asrın felaketi" olarak nitelendirilen depremi yaşadıklarını belirterek, "2023 yılında zor günler geçirdik ve ülke olarak çok acı olaylara şahitlik ettik. Özellikle şehrimizi etkileyen iki büyük afet yaşadık. Tabii ki acılarımız, kayıplarımız hüzünlerimiz oldu. Aynı şekilde 2023'te başlayıp devam eden ve dünyanın en büyük zulümlerinden biri de şu an Filistin'de, Gazze'de yaşanıyor. Çocuklar, kadınlar katlediliyor, evlerinden, yurtlarından ediliyor." diye konuştu.

"Her fotoğrafın ayrı bir dili var"

AA muhabirlerinin yıl içerisinde çektiği fotoğraflarının 2023 yılını özetlediğine değinen Güngör, şunları kaydetti:

"Fotoğrafların her birinin kendine ait bir hikayesi var. Anadolu Ajansı'na tekrar teşekkür ediyorum. Deprem kategorisi olarak ayrı bir seçki açılmış ve oradaki fotoğrafları gördüğümde o anları tekrar yaşadım. Depremin ilk anlarından itibaren sahaya çıktık ve zor günler yaşadık. Depremin akşamında ve sonrasında çekilen fotoğraflar o anları bizlere tekrar yaşattı."

Kaynak: AA
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Son Dakika Güncel Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, 'Yılın Kareleri 2023' oylamasına katıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, 'Yılın Kareleri 2023' oylamasına katıldı - Son Dakika
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