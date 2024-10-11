Kahramanmaraş Depremi Davasında Savunmalar Yapıldı - Son Dakika
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Kahramanmaraş Depremi Davasında Savunmalar Yapıldı

Kahramanmaraş Depremi Davasında Savunmalar Yapıldı

Ebrar Sitesi N Blok davasında sanıklar suçlamaları reddetti, duruşma 6 Aralık'a ertelendi.

11.10.2024 23:59
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KAHRAMANMARAŞ'ta, depremde yıkılarak 80 kişinin yaşamını yitirdiği, 3 kişinin de yaralandığı Ebrar Sitesi N Blok Berk Apartmanı davasının sanıklarından tutuklu Ahmet Özdemir, suçlamaları reddederek, "Devletin verdiği eski yönetmeliğe göre yapılmış bu binanın yıkılmasını suç olarak üzerime almıyorum" dedi.

Yaklaşık 1400 kişinin yaşamını yitirmesi nedeniyle asrın felaketinin simgesi haline gelen Ebrar Sitesi'ndeki N Blok Berk Apartmanı davasında 1'i tutuklu 5 sanığın yargılanmasına 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Duruşmada tarafların avukatları ve ölenlerin yakınları salonda hazır bulunurken, tutuklu fenni mesul Ahmet Özdemir (64) ile başka dosyadan tutuklu olan müteahhit Tevfik Tepebaşı (81) ve Atilla Öz (62) ise bulundukları cezaevinden SEGBİS sistemiyle duruşmaya bağlandı. Tevfik Tepebaşı'nın damatları tutuksuz Ahmet Doğan (51) ile hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı bulunan Mustafa Timurbanga (55) ise duruşmaya katılmadı

Duruşma, tanıkların dinlenmesiyle başladı. Daha sonra sanıklar savunma yaptı. Tevfik Tepebaşı, yıkılan binayı ölen oğlu Mehmet Ali Tepebaşı'nın yaptırdığını öne sürerek, "Mehmet Ali Tepebaşı çalıştırdığı ekibi kendisi kurmuştur. Teknik ekibi tanımıyorum. Ben kesinlikle müteahhit değilim, müteahhitliğimi kabul etmiyorum. Beraatimi talep ediyorum" dedi.

Ahmet Özdemir ise felaketin Allah'tan geldiğini belirterek, "Allah'tan gelen bir felaketin sorumlusu olarak, devletin verdiği eski yönetmeliği göre yapılmış bu binanın yıkılmasını suç olarak üzerime almıyorum ve beraatimi talep ediyorum" diye kendisini savundu.

Atilla Öz ise yıkılan binayla alakası olmadığını, bu nedenle dosyada neden yer aldığına bir anlam veremediğini söyledi.

Avukatların savunmalarını yapmasının ardından mahkeme heyeti, Ahmet Özdemir'in tutukluluk halinin devamına karar verip davayı 6 Aralık'a erteledi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Kahramanmaraş Depremi Davasında Savunmalar Yapıldı - Son Dakika

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