Kahramanmaraş Depreminde Görev Alan Köpeğin İsmiyle Parkur Açıldı - Son Dakika
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Kahramanmaraş Depreminde Görev Alan Köpeğin İsmiyle Parkur Açıldı

Kahramanmaraş Depreminde Görev Alan Köpeğin İsmiyle Parkur Açıldı

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerde Adıyaman'daki arama kurtarma faaliyetlerine katılan Meksikalı ekibin köpeği "Proteo"nun adının verildiği Kayseri'deki parkurda sahipli 45 köpek ücretsiz eğitiliyor.

29.05.2024 11:46
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Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerde Adıyaman'daki arama kurtarma faaliyetlerine katılan Meksikalı ekibin köpeği "Proteo"nun adının verildiği Kayseri'deki parkurda sahipli 45 köpek ücretsiz eğitiliyor.

"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen 6 Şubat 2023'teki depremlerin ardından Meksika'dan 150 kişilik ekiple Türkiye'ye gelen "Proteo", arama kurtarma çalışmalarında görev aldı. Arama faaliyetleri devam ederken hastalanan Proteo, 10 Şubat 2023'te öldü.

Köpeğin ismini yaşatmak için harekete geçen Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'ndeki köpek eğitim parkuruna "Proteo"nun ismini verdi.

Çeşitli oyun ve eğitim alanlarının bulunduğu 590 metrekarelik parkurda Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı'na bağlı görevli veteriner ve eğitmenler, hayvanların beslenmesi, temizliği, bakımı ve aşılamasını yapıyor, ayrıca parkurda köpeklere "sosyalleşme, duyarsızlaştırma, sokak köpeklerine karşı yaklaşım ve itaat" eğitimleri veriyor.

Meksika'da 10 yıl görev yapmış

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Park Bahçeler Daire Başkanlığı Ağaçlandırma ve Bakım Şube Müdürü Cüneyt Canıdemir, AA muhabirine, deprem nedeniyle dünyanın birçok ülkesinden olduğu gibi Meksika'dan da arama kurtarma ekibinin Türkiye'ye geldiğini söyledi.

Meksikalı ekibin beraberlerinde "Proteo" adlı arama kurtarma köpeğini de getirdiğini belirten Canıdemir, "Proteo, Meksika Milli Savunma Bakanlığında önemli çalışmalara katılmış, 10 yıl süreyle birçok deprem ve toprak kaymasında görev almış. Proteo, Kahramanmaraş merkezli depremlerde ülkemize geldi. 29 cansız bedene ve 3 canlıya ulaşmamıza yardımcı oldu. Biz de buraya ismini vermeyi uygun gördük." dedi.

45 sahipli köpeğe her pazar ücretsiz eğitim verildiğini anlatan Canıdemir, "Proteo"nun adının yaşatıldığı parkurun beğenildiğini dile getirdi.

Eğitimler 14 haftadır devam ediyor

Köpek eğitmeni Burak Safa Bayram da eğitimleri yarışmalarla desteklediklerini belirterek, "Eğitimlerde çok ciddi mesafeler katettik. İnsanlar köpeklerini daha iyi tanıyor. 14 haftadır eğitimlerimize devam ediyoruz." diye konuştu.

Köpeğiyle eğitime katılan Çağlar Danacı, parkurun açılmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

Parkurdaki aletler sayesinde köpeklerini hem eğlendirdiklerini hem de eğittiklerini söyleyen Danacı, "Tamamen ücretsiz bir eğitim. Köpeğimiz biraz asosyaldi. Biz de dert yanıyorduk. Yabancı birisini gördüğünde tedirgin oluyor, sevdirmiyordu ama buraya gelerek bunu aştık." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kahramanmaraş Depreminde Görev Alan Köpeğin İsmiyle Parkur Açıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kahramanmaraş Depreminde Görev Alan Köpeğin İsmiyle Parkur Açıldı - Son Dakika
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