Kahramanmaraş Onikişubat Belediyesi \'Yerinde Dönüşüm Ofisi\' açtı

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Başkan Toptaş: "Bugünden itibaren, 'Yerinde Dönüşüm Ofislerimizi' oluşturmuş bulunuyoruz"

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş Onikişubat Belediyesi depremzedelerin işlerini daha hızlı yapabilmeleri adına hizmet binasına, 'Yerinde Dönüşüm Ofisi' açtı.

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremler sonrası yıkık ve ağır hasarlı binaların yerinde dönüştürülmesi ve sürecin daha hızlı ilerlemesi adına Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği müdürlüğü koordinesinde başlatılan çalışma tamamlandı. Çalışma çerçevesinde Onikişubat Belediye hizmeti binasına 'Yerinde Dönüşüm Ofisi' açıldı.

Kahramanmaraş ve Onikişubat ilçelerinde yeni konutların hızla yükseldiğini ve depremzedelerin yeni yuvalarına kavuştuğunu söyleyen Onkişubat Belediye Başkanı Hanifi Toptaş, "Göreve gelmeden önce her zaman şunu ifade etmiştik öncelikle 6 Şubat'ın getirdiği etkileri ortadan kaldırmaktı. Cumhurbaşkanımızın destekleriyle devletimiz çok önemli yatırımlar gerçekleştiriyor. Kalıcı konutların yapımı bir taraftan devam ediyor. 18 bin adet konutun teslimatı gerçekleştirildi. Onikişubat ilçe sınırlarında kalan bir bölümünde içerisinde olduğu şehrimizin muhtelif alanlarında şuanda kalıcı konutların inşası çok hızlı şekilde devam ediyor. Emlak konut ve TOKİ vasıtasıyla hem konut, hem de iş yerlerimiz yükseliyor. Bizler de süreci katkı sunma adına önemli adımlar atıyoruz. Bunlardan bir tanesi orta hasarlı yerlerin durumuydu. Şuanda büyükşehir belediyemizden gelen dosyalar neticesinde, üniversitelerimizin hazırlamış olduğu raporlar doğrultusunda gerekli çoğunluğu sağlayan orta hasarlı yapılarımızın güçlendirilmesi uygun olan yerlerin güçlendirme ruhsatlarını vermeye başlamıştık. Diğer yandan yerinde dönüşümün hızlanması adına önemli adımlar atıyoruz. Meclis kararı ile beraber taban alanının yerinde dönüşümden faydalanacak olan arsaların yüzde 40'tan yüzde 60'a çıkmasını sağlanarak bu sürecin hızlanmasına imkan sağlayacak" diye konuştu.

"Bugünden itibaren, 'Yerinde Dönüşüm Ofislerimizi' oluşturmuş bulunuyoruz" diyen Başkan Toptaş, "Burada hak sahipliği kontrolü ve yaşanan süreçlere çözüm bulma kredi ve hibe kullanımı anlamında genel bilgi verilmesi, mülkiyet ve ilgili yapılaşma şartlar hakkında bilgi verilmesi, mülkiyet ile ilgili çap başvurusu öncesi kat irtifakı ve kat mülkiyetlerinin arsa payına dönüştürülmesi ve cins değişikliği işlemleri verilecek. Proje dosyası hazırlanmasında rehberlik ruhsat süreci takibi yerinde dönüşüm projeleri ile ilgili tebligat işlemleri, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği müdürlüğü ile ilgili koordinasyon, hibe ve kredi dosyalarının onay şaması süreci takiplerine yerinde dönüşüm ofislerinde inşallah vatandaşlarımıza hizmetleri sunacağız. Hem merkez hem de kırsal mahallelerimizdeki bu hizmetleri sunacağız" dedi.