Kahramanmaraş'ta 3 kız kardeş, ata topraklarına turistik tesis kurdu - Son Dakika
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Kahramanmaraş'ta 3 kız kardeş, ata topraklarına turistik tesis kurdu

Kahramanmaraş\'ta 3 kız kardeş, ata topraklarına turistik tesis kurdu

Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde 3 kız kardeş, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumundan (TKDK) aldıkları destekle ata topraklarına turistik tesis kurdu. Serhan, Seray ve Feray Çığşar kardeşler, babaları vefat ettikten sonra, soğuk kış şartları nedeniyle Andırın'daki ata topraklarına turistik tesis yapmak için çalışma başlattı. TKDK'den onay alan kadın girişimciler, 4,5 milyon liralık destekle 5 bungalov ev ve 2 apart daireden oluşan turistik tesis inşa etti. Çığşar kardeşler, kiraz çiçeği festivali düzenleyerek bölgenin geçim kaynağı olan kirazın çiçeklenme dönemini turizmde değerlendirmeyi hedefliyor.

10.05.2024 12:33
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Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde 3 kız kardeş, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumundan (TKDK) aldıkları destekle ata topraklarına turistik tesis kurdu.

Serhan, Seray ve Feray Çığşar kardeşler, babaları 2021'de vefat ettikten sonra, soğuk kış şartları nedeniyle "Akdeniz'in Sibiryası" olarak anılan 1600 rakımlı Andırın'daki ata topraklarına turistik tesis yapmak için çalışma başlattı.

Hazırladıkları proje TKDK'den onay alan kadın girişimciler, 4,5 milyon liralık destekle 5 bungalov ev ve 2 apart daireden oluşan turistik tesis inşa etti.

Çığşar kardeşler, bölgenin geçim kaynağı olan kirazın çiçeklenme dönemini turizmde değerlendirmek için kiraz çiçeği festivali düzenlemeyi hedefliyor.

Doğayla iç içe olmak isteyenlere hitap edecek

Kadın girişimcilerden Serhan Çığşar, AA muhabirine TKDK'nin desteğiyle, doğup büyüdükleri köye hayalini kurdukları bungalov ev yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Tesisin sıcak havadan ve şehir hayatından birkaç günlüğüne uzaklaşmak isteyenlere hitap ettiğini dile getiren Çığşar, şöyle konuştu:

"6 kız kardeşiz, köyümüze dönüp bungalov ev kurmak bizim hayalimizdi. Bu hayalimizi gerçekleştirdik. Daha önce Osmaniye Kadirli Organize Sanayi Bölgesindeki tesisimizde süt ve süt ürünleri üzerine 15 yıl boyunca üretim yaptık. Çok sevdiğimiz babamız hayatını kaybettikten sonra süt tesisimizi kiraya verdik. Şehir hayatından uzaklaşıp köy hayatına yoğunlaştık. 3 kız kardeş olarak hayalimiz olan bungalov evi yapmak için proje hazırladık. Projemizi TKDK'ye sunduk ve onaylandı. Aldığımız 4,5 milyon lira destekle de kendi arazimize 60 metrekareden oluşan 5 dubleks bungalov ev ile 45 metrekare olan 2 apart daire yaptık. Şu anda ince işçilikleri yapılıyor. Projemiz tamamlandığında kent hayatından sıkılan ve doğayla iç içe olmak isteyen vatandaşlarımızı ağırlamak, onlara güzel bir tatil yaşatmak istiyoruz."

Çığşar Mahallesi'nde üretilen kirazın aroması ve iriliğiyle ön plana çıktığını anlatan kadın girişimci, İngiltere kraliyet ailesine kadar ulaşan bu meyveyi misafirlerin kendi elleriyle toplayabileceğini, kiraz çiçeği zamanında da görsel bir şölene şahitlik edeceklerini kaydetti.

"Yeşil doğasıyla saklı bir cennet"

Seray Çığşar ise doğal güzellikleriyle öne çıkan bölgeyi turizme kazandırmak istediklerini ifade ederek, "Burada kiraz bahçelerimiz var. Kiraz çiçekleri açtığı zaman ayrı bir güzelliğe bürünüyor köyümüz. Kuş sesleriyle, bembeyaz kiraz çiçekleriyle, dört tarafı ormanla kaplı yeşil doğasıyla saklı bir cennet burası. Karadeniz Bölgemizdeki kırsal turizm nasıl meşhur olmuşsa, Andırın'ı da daha çok insanın tanımasını sağlayarak turizme kazandırmak istiyoruz. 'Bu güzelliği herkes görsün, burayı turizm bölgesi yapalım.' dedik. Hayalimizi hayata geçirmek için yola çıktık." diye konuştu.

Feray Çığşar da 3 kardeş yeni bir başlangıç yapmaya karar verdiklerini vurguladı.

Yerli ve yabancı turistler için doğayla iç içe zaman geçirebilecekleri bir kompleks kurduklarını anlatan Çığşar, "Kiraz hasat zamanında da dışarıdan ihracatçı firmalardan gelenler kalacak bir yer bulamıyor. Buradaki konaklama sıkıntısına da çözüm olabileceğini düşündük. Projemiz iki ay gibi kısa bir sürede tamamlanacak ve çevre düzenlemesinin ardından misafirlerimizi ağırlamaya başlayacağız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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