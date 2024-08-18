Kahramanmaraş'ta 668 konut depremzedelere teslim edildi - Son Dakika
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Kahramanmaraş'ta 668 konut depremzedelere teslim edildi

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Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde yapılan 668 deprem konutu tamamlanarak depremzedelere teslim edildi. Konutlar, 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybeden afetzedelere umut oldu.

18.08.2024 11:04
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Kahramanmaraş'ta 668 konut daha depremzedelere teslim edildi

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesi 43 bloktan oluşan 668 deprem konutu tamamlanarak depremzedelere teslim edildi.

6 Şubat depremlerinin merkez üssü Kahramanmaraş'ta depremzedelerin dört gözle beklediği deprem konutları bir bir tamamlanmaya devam ediyor. İlçeye bağlı Şekeroba Mahallesinde yapılan 668 konut, tamamlanarak afetzedelere teslim edildi. Mahallede 6 Şubat depremlerinde 450 kişi hayatını kaybetmişti. Depremin hemen ardından TOKİ tarafından yapımına başlanan deprem konutlarının tamamı bitirilerek, depremzedelerin yüzleri güldürüldü.

3+1 olarak inşa edilen konutlara afetzedeler taşınmaya başladı. Şekeroba Geçici Barınma Merkezi'nde konteynerde yaşayan depremzedeler, hemen yanı başlarında hızla yükselen konutlarına taşınmaya başlayınca, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, boşalan konteynerleri teslim aldı.

Dron ile görüntülenen konutlar depremzedelerin yeni yuvası oldu.

Depremzede Mikail Dut, "Deprem sonrası başlanan konutlar. Bitmek üzere bizde yeni evimize yerleşmeyi bekliyoruz" dedi.

Kübra Dut ise, "Çocuklarla beraber 5 kişiyiz konteyner kentte kalıyoruz ve zor oluyor. Bir an önce anahtarımızı alıp evimize yerleşmeyi bekliyoruz" diye konuştu.

Kahramanmaraş\'ta 668 konut depremzedelere teslim edildi
Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Kahramanmaraş'ta 668 konut depremzedelere teslim edildi - Son Dakika

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