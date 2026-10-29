Kahramanmaraş\'ta oğlu tarafından bıçakla rehin alınan anne kurtuldu, çatıya çıkan genci özel harekat yakaladı

Kahramanmaraş'ta oğlu tarafından bıçakla rehin alınan anne kurtuldu, çatıya çıkan genci özel harekat yakaladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kahramanmaraş Yusuflar Mahallesi'nde para talebi reddedilen 27 yaşındaki A.D., annesi N.D.'yi bıçakla rehin aldı. Komşuların ihbarıyla polis gelirken anne fırsatını bulup kaçtı. Çatıya çıkıp atlamakla tehdit eden A.D., 2 saate yakın süren ikna görüşmelerinin ardından özel harekat ekiplerini görünce bıçağı bıraktı ve gözaltına alındı. Anne N.D. oğlundan şikayetçi oldu.
KAHRAMANMARAŞ'ta A.D. (27), para istediği annesi N.D.'yi olumsuz yanıt alınca bıçakla rehin aldı. N.D. oğlunun bir anlık dalgınlığından faydalanıp kaçarken, bu kez çatıya çıkıp intihara kalkışan A.D., özel harekat polisleri tarafından yakalandı.
PARA VERMEYİNCE BIÇAĞI ÇEKTİ
Olay, dün akşam saatlerinde Yusuflar Mahallesi'nde meydana geldi. N.D., kendisinden para isteyen oğlu A.D.'ye olumsuz yanıt verince tartışma çıktı. A.D. kullandığı uyuşturucu maddenin etkisiyle annesini bıçakla rehin aldı. Evden gelen yardım çığlıklarını duyan komşularının ihbarı üzerine adrese polis ekipleri sevk edildi.
Bu sırada bir fırsatını bulan N.D., oğlunun elinden kurtulup kendini dışarı attı.
ÇATIDA 2 SAATLİK İKNA
Çatıya çıkıp aşağı atlayacağını söyleyen A.D., polislerin yaklaşık 2 saat süren ikna çabalarına olumsuz yanıt verince özel harekat polisleri istendi. A.D., özel harekat ekiplerini görünce elindeki bıçağı aşağı attı.
ANNESİ ŞİKAYETÇİ OLDU
Yakalanıp gözaltına alınan A.D., sağlık kontrolünden geçirildikten sonra emniyete götürüldü. N.D. ise oğlundan şikayetçi oldu.
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