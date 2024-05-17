Kahramanmaraş'ta Çiftçi Tarlasına 'Gazze' Yazdı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Kahramanmaraş'ta Çiftçi Tarlasına 'Gazze' Yazdı

Kahramanmaraş'ta yaşayan bir çiftçi, İsrail'in Filistinlilere yönelik düzenlediği soykırıma tepki olarak tarlasına 'Gazze' yazdı. Çiftçi, Gazze'ye yapılan mezalimin bir gün hesabının sorulacağını belirterek, Siyonist İsrail'in bunun bedelini ağır bir şekilde ödeyeceğini söyledi.

17.05.2024 22:40
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tarlasına 'Gazze' yazdı

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta çiftçi, İsrail'in Filistinlilere yönelik Gazze'de düzenlediği soykırıma tepki amaçlı tarlasına 'Gazze' yazdı.

Kahramanmaraş'ta yaşayan çiftçi Mustafa Uludağ, Amasya Akyazı köyü ve Kahramanmaraş'taki tarlasını sürerken aklına Filistinliler geldi. Farklı tarlalara oğlunun ismi ve babasının lakabı ile İsrail'in soykırım yaptığı Filistinliler adına traktör ile 'Gazze' yazdı.

Gazze'ye yapılan mezalimin elbet bir gün hesabının sorulacağını söyleyen çiftçi Uludağ, "Tarlama oğlumun gelinimin ismini yazdım, bir başka tarlaya kalp yaptım, bir başka tarlaya babamın lakabını yazdım. Bu tarlaya da traktörüm ile Gazze yazdım. Gazze yalnız değil yüreğimiz çok yanıyor bunun hesabı elbet bir gün sorulacak. Kimse bir şey yapamıyor gözümüzün önünde soykırım yapılıyor. Allah yardımcıları olsun. Elbet bunun bir günahı vebali vardır. Siyonist İsrail bunun bedelini ağır bir şekilde ödeyecek. Gazze sizinleyiz" dedi.

Kaynak: İHA

Kahramanmaraş, İsrail, Gazze, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kahramanmaraş'ta Çiftçi Tarlasına 'Gazze' Yazdı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


22:47 Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: Kamuya eleman alınmayacak diye bir şey söz konusu değil Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: Kamuya eleman alınmayacak diye bir şey söz konusu değil
21:42 Kobani Davası’nda 42 yıl hapis cezasına çarptırılan Selahattin Demirtaş: Bu davanın siyasi bir dava olduğu bir kez daha ispatlandı Kobani Davası'nda 42 yıl hapis cezasına çarptırılan Selahattin Demirtaş: Bu davanın siyasi bir dava olduğu bir kez daha ispatlandı
21:18 Kobani Davası’nda tahliye kararlarına itiraz Kobani Davası'nda tahliye kararlarına itiraz
19:49 Hemşire odasında ölü bulundu Enjekte edilen ilaç doktordan çıktı Hemşire odasında ölü bulundu! Enjekte edilen ilaç doktordan çıktı
17:08 Pazarcılıktan suç örgütü yöneticiliğine Çapkanlar’ın lüks araçları ve tekneleri görüntülendi Pazarcılıktan suç örgütü yöneticiliğine! Çapkanlar'ın lüks araçları ve tekneleri görüntülendi
00:49 Atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete’de Atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de
23:20 Pençe Kaplan operasyonu bölgesinde 1 askerimiz şehit Pençe Kaplan operasyonu bölgesinde 1 askerimiz şehit
22:55 Beyaz Saray İletişim Danışmanı: İsrail’e silah göndermeye devam ediyoruz Beyaz Saray İletişim Danışmanı: İsrail'e silah göndermeye devam ediyoruz
22:11 İsrail’de kabine toplantısında yumruklu kavga İsrail'de kabine toplantısında yumruklu kavga
21:56 İşte yeni dönemin ayrıntıları Fahiş fiyat uygulayan işletmelere ağır cezalar yolda İşte yeni dönemin ayrıntıları! Fahiş fiyat uygulayan işletmelere ağır cezalar yolda
21:21 Son sözü ’’Anne beni bir şey ısırdı’’ olan 5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti Son sözü ''Anne beni bir şey ısırdı'' olan 5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
21:17 Marmaray’da intihar Bir anda kendini raylara bıraktı Marmaray'da intihar! Bir anda kendini raylara bıraktı
20:13 ’’Diyanet’te yöneticilere her gün etli yemek var’’ iddiasına kurumdan açıklama geldi ''Diyanet'te yöneticilere her gün etli yemek var'' iddiasına kurumdan açıklama geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.05.2024 02:25:43. #1.13#
SON DAKİKA: Kahramanmaraş'ta Çiftçi Tarlasına 'Gazze' Yazdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement