Kahramanmaraş'taki Keklik Üretim İstasyonu Deprem Sonrası Yeniden Faaliyete Geçti - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Kahramanmaraş'taki Keklik Üretim İstasyonu Deprem Sonrası Yeniden Faaliyete Geçti

Kahramanmaraş\'taki Keklik Üretim İstasyonu Deprem Sonrası Yeniden Faaliyete Geçti

Kahramanmaraş'ta depremler sonrası onarım çalışmaları tamamlanan Kapıçam Keklik Üretim İstasyonu, doğada nesli tükenmekte olan keklikleri üretmeye başladı. 2024 yılı için 6 bin keklik üreten istasyon, bu keklikleri Türkiye'nin çeşitli illerine bırakarak doğal hayata kazandırıyor. İstasyonda yaşanan hasarın ardından altyapı güçlendirilmiş ve üretim devam ettirilmiştir. Amaç, kekliklerin doğal ortamlarında yeniden popülasyonunu artırmaktır.

05.09.2024 12:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

"Asrın felaketi" olarak nitelenen depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'ta onarım çalışmalarının ardından yeniden faaliyetine başlayan Kapıçam Keklik Üretim İstasyonu'nda yetiştirilen keklikler, Türkiye'nin dört bir yanında doğaya bırakılıyor.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından doğal hayatın dengesini korumak ve nesli tükenmekte olan hayvanların popülasyonunu artırmak amacıyla 2002 yılında Kahramanmaraş'ta kurulan ve 6 Şubat depremlerinde ağır hasar gören istasyonda, yapılan tadilat ve onarımın ardından çalışmalar yeniden başladı.

İstasyonda üretilen keklikler, talepler doğrultusunda Türkiye'nin farklı illerine gönderilerek doğayla buluşturuluyor.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Kahramanmaraş Şube Müdürü Faruk Tülücü, AA muhabirine yaptığı açıklamada, istasyonun Türkiye'nin ilk keklik üretim istasyonu olma özelliği taşıdığını hatırlattı.

Geçen yıl meydana gelen depremlerde istasyonun ciddi anlamda hasar gördüğünü, bir süreliğine üretime ara vermek zorunda kaldıklarını anımsatan Tülücü, tadilatın ardından istasyonda bu yıl için 6 bin keklik üretildiğini söyledi.

Tülücü, bölge müdürlükleri sorumluluğunda 2 kınalı keklik üretim istasyonu bulunduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:

"6 Şubat felaketi akabinde üretim istasyonumuz ağır hasar aldı. Altyapımız, elektriğimiz ve suyumuz da kesilme olduğu için anaçlarımızı Yozgat'a naklettik. Ekim ayı gibi anaçlarımızı yeniden getirerek üretime başladık. Bu süreçte de durmadık. Hasar alan binamızın tadilatını, bakımını, onarımını tamamladık. 2024 yılı programı olan 6 bin kekliği yılın ilk aylarında tamamladık. Şu ana kadar Doğa Koruma Milli Parklar Genel Müdürlüğünün emirleri doğrultusunda çeşitli illerimize keklik nakillerimizi yaptık. Kekliklerimiz doğal ortamlarla buluştu. Şu anda da son naklimizi Diyarbakır ilimize yapacağız. Bu gece itibarıyla nakillerimiz tamamlanmış olup 2025 yılı için hazırlıklarımıza başladık. Deprem öncesi 15 bin keklik üreterek ülke genelinde rekor kırdık, deprem sonrası program kapsamında 6 bin keklik ürettik."

Amaçlarının kekliğin doğal ortamında tamamen yok olduğu habitatlarda popülasyonun eski durumuna getirilmesine katkı sunmak olduğunu anlatan Tülücü, bu kapsamda yetiştirdikleri kekliklerin uygun görülen ortamlara bırakıldığını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Doğa Koruma ve Milli Parklar, Hayvan Hakları, Türkiye, Güncel, Deprem, Tarım, Çevre, Doğa, Hayvan Hakları, Tarım, Çevre, Doğa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kahramanmaraş'taki Keklik Üretim İstasyonu Deprem Sonrası Yeniden Faaliyete Geçti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


02:21 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan OVP’ye destek açıklaması: Güvenimiz ve desteğimiz tam Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan OVP'ye destek açıklaması: Güvenimiz ve desteğimiz tam
21:59 İstanbul’u ayağa kaldıran gizemli cisim Balıkçı buldu, jandarma soluğu bölgede aldı İstanbul'u ayağa kaldıran gizemli cisim! Balıkçı buldu, jandarma soluğu bölgede aldı
21:44 THY uçağı türbülansa girmişti Olayın ardından kaydedilen görüntüler tüyler ürpertti THY uçağı türbülansa girmişti! Olayın ardından kaydedilen görüntüler tüyler ürpertti
21:17 Ürdün, İsrail’i açık açık uyardı: Filistinlileri ülkemize göçe zorlarsanız bunu savaş ilanı sayarız Ürdün, İsrail'i açık açık uyardı: Filistinlileri ülkemize göçe zorlarsanız bunu savaş ilanı sayarız
20:08 Kara kutu ’Mıstık’ konuştu: Polatlar sadece müşterimdi Kara kutu 'Mıstık' konuştu: Polatlar sadece müşterimdi
10:13 Eski erkek arkadaşının üzerine benzin döküp yaktığı maraton koşucusu hayatını kaybetti Eski erkek arkadaşının üzerine benzin döküp yaktığı maraton koşucusu hayatını kaybetti
10:13 2024 enflasyon beklentisi yüzde 41.5’e yükseltildi 2024 enflasyon beklentisi yüzde 41.5'e yükseltildi
10:07 Konvoyu görmeniz lazım Sisi’nin Türkiye’ye gelişi gibi gidişi de olay oldu Konvoyu görmeniz lazım! Sisi'nin Türkiye'ye gelişi gibi gidişi de olay oldu
10:00 68 yaşındaki adam, nehirde yüzdüğü sırada timsah tarafından feci bir şekilde öldürüldü 68 yaşındaki adam, nehirde yüzdüğü sırada timsah tarafından feci bir şekilde öldürüldü
09:59 Şeyma Subaşı’dan Acun Ilıcalı’nın evliliği sonrası dikkat çeken çıkış: Hayatımdaki tüm sorular cevap buldu Şeyma Subaşı'dan Acun Ilıcalı'nın evliliği sonrası dikkat çeken çıkış: Hayatımdaki tüm sorular cevap buldu
09:49 CMG raporları sızdırıldı Telefonların dinlendiği ortaya çıktı CMG raporları sızdırıldı! Telefonların dinlendiği ortaya çıktı!
09:46 Akaryakıtta büyük indirim Pompaya yansıyacak rakam araç sahiplerine nefes aldıracak Akaryakıtta büyük indirim! Pompaya yansıyacak rakam araç sahiplerine nefes aldıracak
09:39 Dolar ve Euro güne yükselişle başladı Dolar ve Euro güne yükselişle başladı
09:31 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan teğmenlerin kılıçlı ant içme törenine ilk yorum Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan teğmenlerin kılıçlı ant içme törenine ilk yorum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.09.2024 06:29:52. #1.11#
SON DAKİKA: Kahramanmaraş'taki Keklik Üretim İstasyonu Deprem Sonrası Yeniden Faaliyete Geçti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement