Kahramanmaraş'ta 6 Şubat 2023'teki depremlerde ağır hasar gören binaların yıkımı devam ediyor.
Pazarcık ve Elbistan merkezli depremlerde ağır hasar alan binaların yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor.
Dulkadiroğlu ilçesinde Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı üzerinde bulunan binaların yıkımı, iş makineleriyle kontrollü şekilde yıkılıyor.
Yıkılan binaların enkazı ise iş makineleri yardımıyla taşınıyor.
Son Dakika › Güncel › Kahramanmaraş'ta deprem sonrası yıkım çalışmaları devam ediyor - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?