Kahramanmaraş\'ta depremde hasar gören araçlar yurt dışından getirilen araçlarla değiştirilerek satılmış

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde ağır hasar alan araçları alarak yurt dışından getirilen araçlarla "change" yöntemiyle sattıkları iddia edilen 19 şüpheli gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince, depremlerde ağır hasar gören araçları "change" yöntemiyle sattıkları iddia edilen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.
Polis ekipleri, yaklaşık 3 ay süren teknik ve fiziki takip sonucu, enkaz altında kalmış, trafiğe çıkması mümkün olmayan araçların trafikte faal olduğunu tespit etti.
Şüphelilerin, depremde ağır hasar gören bu araçları satın alarak, yurt dışından getirdikleri aynı marka, model ve renkteki araçların motor ve şasi numaralarına uyarlayıp sattıkları belirlendi.
Ekipler, yurt dışından getirilen araçların "change" yöntemi uygulandıktan sonra satılarak 35 milyon lira haksız kazanç elde edildiğini tespit etti.
Bunun üzerine harekete geçen ekipler, Ankara merkezli 11 ilde belirledikleri 35 araca el koydu.
35 aracın incelemeleri Ankara Bölge Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğünde yapıldı.
Operasyonda, Ankara, İstanbul ve Eskişehir'de birbirleriyle bağlantılı oldukları belirlenen 19 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheliler, "Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa muhalefet", "resmi belgede sahtecilik", "nitelikli dolandırıcılık ve suç uydurma" suçlarından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilecek.
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