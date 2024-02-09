Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar alan araçların motor ve şasi numaraları kopyalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, depremde ağır hasar gören araçların motor ve şasi numaralarının yurt dışından getirilen otomobillere kopyalanarak piyasaya sürüldüğünü tespit etti. 3 aylık teknik ve fiziki takibin ardından 6 Şubat'ta Ankara, İstanbul ve Eskişehir'de düzenlenen eş zamanlı operasyonda 19 şüpheli gözaltına alınırken; 'change' yapıldığı tespit edilen 36 otomobile el konuldu. Haklarında, 'nitelikli dolandırıcılık', 'resmi belgede sahtecilik', '5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet' suçlarından yürütülen soruşturmada şüphelilerden 7'si, emniyette alınan ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Diğer şüpheliler bugün adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgularının ardından Ankara Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen 2 şüpheli tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Milli Savunma Bakanlığı, Tuzla Piyade Okulu'nda yaşanan kavgaya ilişkin kararın açıklandığını duyurdu. Olaya karışan personellerin Silahlı Kuvvetler ile ilişiği kesildi. Karar, Atatürk fotoğrafı takmak istememesiyle başlayan olayla ilgili olarak alındı. Olaya karışan 7 personelin Silahlı Kuvvetler ile ilişiği kesildi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin Antalya ilçe belediye başkan adaylarını açıkladı. Erdoğan, sosyal belediyecilik anlayışının altını çizerek, tüm toplumsal kesimlere karşı hassas belediyecilik hizmetleri sunacaklarını söyledi.
Yüksek kar getirili ''Fatih Terim Fonu'' vaadiyle aralarında Arda Turan, Fernando Muslera ve Emre Belözoğlu gibi isimlerin de bulunduğu pek çok kişiyi dolandırdığı iddia edilen banka şube müdürü Seçil Erzan'ın dosya üzerinden yapılan tutukluluk incelemesinde tutukluluk halinin devamına hükmedildi.
Gürcistan'ın Rustavi kentindeki bir çarşıda gerçekleşen saldırıda, 36 yaşındaki bir saldırgan 4 kişiyi öldürdü ve 1 kişiyi yaraladı. Saldırgan polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Aydın'ın Nazilli ilçesinde seyir halindeki bir tırın dorsesinin arka kapısı açıldı ve içerisindeki paletler yola düştü. Nazilli Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışma sonucunda balıklar toplandı ve yem üretimi yapan firmalara götürüldü.
Melihcan ÇALIŞKAN /İSTANBUL, SULTANAHMET'TE tramvayın yayaya çarptığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
İnci Taneleri dizisiyle ünlenen Erkal Sonel ile Ankara'da bir pavyona giden Tuğba Ekinci, O Şimdi Asker şarkısını söyleyerek kalça dansı yaptı.
Transfer döneminin sonlarına gelinirken Hatayspor, Galatasaray'dan Halil Dervişoğlu'nu kadrosuna katmak üzere anlaşma sağladı. Sarı-kırmızılılarda forvet rotasyonunda bulunan Halil, sezon sonuna kadar Hatayspor'a kiralandı.
Son Dakika › Güncel › Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar alan araçların motor ve şasi numaraları kopyalandı - Son Dakika
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