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Kahramanmaraş'ta depremde hayatını kaybedenler için mezarlıkta gözyaşı ve dua - Son Dakika
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Kahramanmaraş'ta depremde hayatını kaybedenler için mezarlıkta gözyaşı ve dua

Kahramanmaraş'taki Kapıçam Şehir Mezarlığı'na gelenler, yılın son günü 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybeden yakınları için gözyaşı döküp, dua okudu. Depremde sevdiklerini kaybedenler, yılın son günü mezarlıklara koştu. Kahramanmaraş'taki Kapıçam Şehir Mezarlığı'na gelenler, duygusal anlar yaşayıp, gözyaşı döktü.

31.12.2023 - 18:28,
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KAHRAMANMARAŞ'taki Kapıçam Şehir Mezarlığı'na gelenler, yılın son günü 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybeden yakınları için gözyaşı döküp, dua okudu.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde 50 bin fazla kişi hayatını kaybetti, on binlerce kişi de yaralandı. 6 Şubat'taki depremlerde yakınlarını kaybedenler, 2024'e buruk girecek. Depremde sevdiklerini kaybedenler, yılın son günü mezarlıklara koştu. Kahramanmaraş'taki Kapıçam Şehir Mezarlığı'na gelenler, duygusal anlar yaşayıp, gözyaşı döktü.

'DEPREMDEN SONRA FARKLI BİR DÜNYAMIZ OLDU'

Ayşe Bayrak, Depremde annemi ve oğlumu kaybettim. Çarşı merkezde oturuyordum, ben de omurilik felci kaldım. İki evladım çok şükür kurtuldu. Bizim için hayat depremden önce farklıydı. Depremden sonra farklı bir dünyamız oldu. Rabbi'm hepimize sabır versin, kalanlara sabır versin. Gidenler şehitlik mertebesine ulaşsın, Rabbi'm bize de nasip etsin inşallah. 2024'te aslında benim için hiçbir şey değişmeyecek ama inşallah insanlar için hayırlı olur, güzel olur, sağlıklı olur diye konuştu.

'ÇOK YANIYORUM'

Depremde kaybettiği kızı Nermin, damadı Bilal, torunları Nursima ve Oğuzhan Çanak'ın mezarı başında dua eden Emine El ise Bugün yılın son günü ve yılbaşı. Yılbaşını evde dua ederek geçireceğim ama kuzularımızı da anıyoruz. Çok yanıyorum, çok ağlıyorum, çok sızlıyorum. Rabbi'mden de korkuyorum ama isyan etmiyorum. Rabbi'm inşallah günahlarımı affetsin, yavrularımı da huzurlu yatırsın dedi. Torununun mezarını ziyaret eden Hasan Cırrık ise hemen hemen her hafta mezarlığa geldiğini söyledi. (DHA)

Kahramanmaraş\'ta depremde hayatını kaybedenler için mezarlıkta gözyaşı ve dua
Kaynak: DHA
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Son Dakika Güncel Kahramanmaraş'ta depremde hayatını kaybedenler için mezarlıkta gözyaşı ve dua - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kahramanmaraş'ta depremde hayatını kaybedenler için mezarlıkta gözyaşı ve dua - Son Dakika
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