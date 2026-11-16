Kahramanmaraş'ta devlet hibeli zeytinyağı tesisi 4 bin ton zeytin işlemeyi hedefliyor - Son Dakika
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Kahramanmaraş'ta devlet hibeli zeytinyağı tesisi 4 bin ton zeytin işlemeyi hedefliyor

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Kahramanmaraş\'ta devlet hibeli zeytinyağı tesisi 4 bin ton zeytin işlemeyi hedefliyor
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Kahramanmaraş'ta Karbasan'da devlet hibesiyle kurulan zeytinyağı tesisi bu sezon 4 bin ton zeytin işleyip yaklaşık 1000 ton zeytinyağı elde etmeyi hedefliyor. 2023'te faaliyete başlayan tesis, çiftçilerin ve çevre illerden gelen üreticilerin zeytinlerini ücret karşılığı işliyor.

Kahramanmaraş'ta devlet desteğiyle kurulan zeytinyağı işleme tesisinde bu sezon 4 bin ton zeytin işlenerek yaklaşık 1000 ton zeytinyağı elde edilmesi hedefleniyor.

Onikişubat ilçesinin Karbasan Mahallesi'nde, İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce yürütülen Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı (KKYDP) kapsamında sağlanan hibe desteğiyle kurulan tesis, 2023 yılında faaliyete başladı.

Çiftçilerden alınan zeytinler çeşitli aşamalardan geçirilerek bu tesiste modern yöntemlerle zeytinyağına dönüştürülüyor.

Üreticilerin yanı sıra çevre illerden gelen çiftçilere de ücret karşılığı hizmet veren tesiste elde edilen yağlar, sahiplerine teslim ediliyor.

Tesiste 1000 ton zeytinyağı hedefi

İşletme sahibi Harun Konuş, AA muhabirine, tesisin üreticilerin zeytinlerini değerlendirmesine katkı sunduğunu belirterek, bu sezon yaklaşık 4 bin ton zeytin işleyerek 1000 ton zeytinyağı elde etmeyi hedeflediklerini söyledi.

Devlet desteğinin tesisin kurulmasında önemli rol oynadığını vurgulayan Konuş, "Tesisimizin bina ve inşaat kısmından makinelerine kadar yatırımın yüzde 70'i devletimiz tarafından hibe olarak karşılandı. Tarım ve Orman Bakanlığımızdan iki makine aldık. Genç girişimcilere yüzde 75, normal çiftçilere ise yüzde 60 destek sağlanıyor." dedi.

Konuş, tesis bünyesinde kendi markalarıyla da üretim yaptıklarını, bu kapsamda 200 ton zeytin işleyerek yaklaşık 50 ton zeytinyağı elde ettiklerini ve ürünleri ambalajlayarak iç piyasaya sunduklarını anlattı.

İhracat imkanlarının oluşması halinde yurt dışı pazarına açılmayı hedeflediklerini dile getiren Konuş, devlet desteklerinin üretim kapasitelerini geliştirmelerine katkı sağladığını ifade etti.

Kentte 12 zeytinyağı tesisine destek verildi

İl Tarım ve Orman Müdürü Ramazan Bilir de kentte zeytin üretiminin geliştirilmesi amacıyla üreticilere yönelik desteklerin sürdüğünü söyledi.

Kahramanmaraş'ta son 3 yılda üreticilere yönelik 14 milyar liralık yatırım yapıldığını belirten Bilir, bu kapsamda 12 zeytinyağı tesisine destek sağlandığını ifade etti.

Bilir, bu tür tesislere yüzde 50, 60 ve 70 oranlarında hibe desteği verildiğini ve bu yıl da 1 milyar liralık yatırım aldıklarını kaydetti.

Kentte 112 bin dekar alanda zeytin üretimi yapıldığını ve bu yıl 26 bin ton zeytin rekoltesi beklendiğini vurgulayan Bilir, zeytinin sofralık ve yağlık olarak değerlendirildiğini söyledi.

Bilir, "Zeytinyağında 6 bin tonluk rekolte bekliyoruz. Üretilen zeytinyağı öncelikle iç piyasada değerlendiriliyor. Ürünler kentteki tüketimin yanı sıra Türkiye'nin dört bir yanına gönderiliyor." diye konuştu.

Kaynak: AA
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