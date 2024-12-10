Kahramanmaraş'ta Dolandırıcılık Operasyonu

Güncel

Kahramanmaraş merkezli 3 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 6 zanlıdan 4'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçunun önlenmesine yönelik Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlattı.

Sosyal medya platformundan dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla Kahramanmaraş, Osmaniye ve Mersin'de belirlenen 8 adrese operasyon düzenledi.

Operasyonda, M.A, G.G, A.G, S.T, H.K. ve A.G. gözaltına alındı.

Şüphelilerden M.A, G.G, A.G. ve S.T. sevk edildiği adliyede tutuklandı, H.K. savcılık kararıyla, A.G. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olayla ilişkin aranan 2 zanlının da cezaevinde olduğu öğrenildi.